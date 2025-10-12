Келлехер отменил великий рекорд Роналду, у Холанна снова хет-трик, Испания и Италия уверенно победили

«Красная фурия» могла еще и сетовать на невезение. Торрес, например, не попал в пустой угол, а Педро Порро и Ойярсабаль в одной атаке угодили в каркас ворот. Форвард «Реал Сосьедад» несколько раз в отчаянии хватался за голову, но на замену он уходил довольным — вложив все силы и душу в штрафной, после которого мяч вонзился под перекладину. Запомнилось же это взятие ворот тем, что ему предшествовал другой стандарт, и дистанция для удара сократилась, когда Порро попал в руку стоявшему в стенке игроку. Ойярсабаль довел число голов за сборную в 2025 году до десяти и уступает только невероятному Холанну (15). Испания же — единоличный лидер, тогда как для Грузии все решится в ближайшем матче в Турции.