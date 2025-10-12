Келлехер отменил великий рекорд Роналду, у Холанна снова хет-трик, Испания и Италия уверенно победили

Израиль — третий лишний?
В Осло, естественно, не обошлось без политики, и на трибунах норвежские флаги были вперемешку с палестинскими. Сама же игра началась с не реализованного Холанном пенальти, хотя у него было две попытки. Даниэль Перец справился с обеими, несмотря на то, что его оппонент менял направления ударов! Впрочем, отличившийся в девятом подряд матче за сборную Эрлинг все равно забил с игры. Он удвоил перевес хозяев, а еще в двух случаях мяч оказывался в воротах гостей от собственных защитников.
Главный неудачник — Халаили, который в верховой борьбе с Нусой послал мяч головой через своего вратаря, а потом двойными неприятностями обернулась потеря игрока. Мало того, что мяч от Переца попал в Нахмиаса и отскочил в ворота, так еще футболист, которого перед этим слегка подтолкнул Холанн, врезался спиной в штангу и был заменен. Обновленная же версия обороны была еще дважды поставлена Эрлингом в тупик. Благодаря подачам Нусы он оформил хет-трик и в 46-м матче за национальную команду довел число своих голов до 51.
12 из них пришлись на текущий отборочный цикл, где у Норвегии шесть побед в шести матчах. Команда Столе Сольбаккена гарантировала себе участие как минимум в стыках и стала недосягаемой для Израиля, который будет решать свою судьбу в матче с Италией.
Для Италии в Таллинне все началось удачно. Однако быстро открывший счет Мойзе Кин, который успел повторить достижения Луиджи Ривы, Роберто Беттеги и Филиппо Индзаги (они забивали в четырех подряд отборочных матчах мировых чемпионатов), из-за травмы отыграл всего 15 минут. В «Фиорентине», которая завалила старт сезона, все, должно быть, в шоке.
С другой стороны, если бы не проблемы Кина, забил бы свой первый гол за сборную сменивший его молодой талант «Интера» Пио Эспозито?! Он довел счет до крупного, а до этого отличился Ретеги, который ударом в касание с паса Орсолини исправился за не реализованный ранее пенальти (Хейн перевел мяч в штангу). Неприятным моментом для «Скуадры адзурры» стала дикая ошибка Доннаруммы, который выронил мяч из рук на ногу Саппинену. Впрочем, главное — результат, ведь команда Дженнаро Гаттузо сохраняет шансы на первое место.
Десятка Ойярсабаля
Если у Испании не было ряда звезд во главе с Ямалем, то Грузия смогла выставить оптимальный состав, так как Кварацхелия успел восстановиться после травмы. Вот только гостям в основном приходилось много и упорно трудиться в обороне, всей командой откатившись на свою половину поля. По такой игре главным действующим лицом у Вилли Саньоля оказался Мамардашвили. Бывший голкипер «Валенсии» знает испанцев на зависть многим, и это ему явно помогало. Георгий и выход Ойярсабаля один на один остановил, и парировал пенальти в исполнении Феррана Торреса. А вот после роскошного паса Педри и скидки Ле Нормана помешать Йереми Пино забить из площади ворот было невозможно.
«Красная фурия» могла еще и сетовать на невезение. Торрес, например, не попал в пустой угол, а Педро Порро и Ойярсабаль в одной атаке угодили в каркас ворот. Форвард «Реал Сосьедад» несколько раз в отчаянии хватался за голову, но на замену он уходил довольным — вложив все силы и душу в штрафной, после которого мяч вонзился под перекладину. Запомнилось же это взятие ворот тем, что ему предшествовал другой стандарт, и дистанция для удара сократилась, когда Порро попал в руку стоявшему в стенке игроку. Ойярсабаль довел число голов за сборную в 2025 году до десяти и уступает только невероятному Холанну (15). Испания же — единоличный лидер, тогда как для Грузии все решится в ближайшем матче в Турции.
А вот Болгария, у которой сменился главный тренер, в первой игре под началом Александара Димитрова 45 минут создавала проблемы Турции. Хотя для гостей все начиналось даже слишком легко. Попадание в перекладину, потом — классная «стеночка» Хакана Чалханоглу и Арды Гюлера, увенчавшаяся голом футболиста «Реала».
Однако спустя пару минут команда Винченцо Монтеллы пропустила невероятно обидный ответный гол, а символом невезения оказался Зеки Челик. Во-первых, он поскользнулся в момент фланговой подачи и не смог ее прервать. Во-вторых, встал на пути мяча, вскочив с газона, а рикошет поставил в тупик вратаря.
У хозяев был еще неплохой момент, но все равно 1:1 к перерыву смотрелись удивительно при 79 процентах владения у Турции. Однако потом все встало на свои места, а удача вернулась к гостям. Эпизод, в котором проводивший сотый матч за сборную Чалханоглу выдал длинный пас, и пытавшийся его прервать Попов с линии штрафной перебросил собственного вратаря, — главный курьез дня.
Интересно, что незадачливый защитник пытался не дать вырваться на ударную позицию Кенану Йылдызу. Как оказалось, это невыполнимая задача, а новый герой «Ювентуса» дважды продемонстрировал красоту своего крученого удара. Даже Челик за свою ошибку исправился голом. Второе место на турнирном экваторе у Турции.
От подвига до драмы
Естественно, от Криштиану Роналду в субботу ждали нового великого рекорда — 40-го гола в отборочных турнирах мировых чемпионатов. Однако за первый тайм взломать ирландскую оборону не удалось, а капитан запомнился ударом с левой из-за штрафной и попаданием в штангу. Только больше не повезло не Кришу, а Бернарду Силве, который оказался первым на отскоке, но плохо подстроился под мяч и не попал в пустой угол.
И это еще не все. Роналду в середине второго тайма промахнулся из центра штрафной, а потом не забил пенальти. Когда арбитр указал на точку в неоднозначной ситуации (попадание в руку О’Ши не выглядело очевидным), «Жозе Алваладе» взревел, предвкушая исторический гол. Однако Келлехер, который за последнее время парировал 11-метровые в исполнении Мбаппе и Бруну Фернандеша, исполнил номер Акинфеева и отбил удар Криштиану ногой.
Это, кстати, юбилейная — десятая осечка Криша при подходах к точке в матчах сборной. А вот Келлехер в добавленное арбитром время из героя превратился в неудачника, когда ошибся на выходе при подаче Тринкау и позволил Рубену Невешу отправить мяч в сетку головой. У Португалии три победы из трех возможных, тогда как Ирландия последняя в группе, и ей обязательно нужно обыгрывать Армению.
Армения, в центре обороны которой действовали воспитанники «Зенита» и «Краснодара» Сергей Мурадян и Георгий Арутюнян, провела в Будапеште достойный первый тайм. Хотя тревожный звоночек прозвучал, когда с линии площади ворот промахнулся Собослаи. Возможно, этот сигнал гости не услышала, и когда во второй половине дала сбой офсайдная ловушка, Лукач открыл счет. Сперцяну, Тикнизяну и Ко требовалось предложить что-то в ответ. Гости сконструировали несколько интересных атак, только, раскрывшись, получили второй гол в контрвыпаде на последней добавленной арбитром минуте. Если Армения проиграет еще и в Ирландии, ее шансы на второе место станут околонулевыми.
Печальный дебют Станковича-младшего
В составе Сербии не было ни одного представителя РПЛ, зато в национальной команде дебютировал сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича — перешедший летом в «Брюгге» 20-летний Александар Станкович. Премьера вышла кошмарной. Хотя, забей не попавший в угол Влахович, все могло пойти по иному сценарию. Однако форвард промахнулся, а в концовке первого тайма албанцы сами открыли счет, после чего Манай показал провокационный жест.
Но куда больнее сербам от итогового проигрыша принципиальному сопернику. Команда Драгана Стойковича, конечно, имеет игру в запасе, только от идущей второй Албании ее отделяют уже четыре очка.
Андрей Кузичев