Германии повезло, Англия вспомнит хорватские кошмары, Месси и Роналду могут встретиться в четвертьфинале. Итоги жеребьевки чемпионата мира

Испания — безусловно, главный фаворит грядущего ЧМ. И это все еще одна из лучших сборных на планете, действующий чемпион Европы. Но мы знаем, что «Красной фурии» можно доставить проблемы, если играть так же смело, как они, — это доказали французы и португальцы в Лиге наций. Так же смело может выступить Уругвай, попавший в ту же группу. Именно эта команда может неожиданно обойти коллектив Луиса де ла Фуэнте. Ни те ни другие наверняка не заметят Кабо-Верде и Саудовскую Аравию, а вот кто окажется лучше в очном матче — совсем не ясно. Испания с Уругваем играли друг с другом на ЧМ всего дважды — оба раза вничью.