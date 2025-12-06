Ричмонд
Германии повезло, Англия вспомнит хорватские кошмары, Месси и Роналду могут встретиться в четвертьфинале. Итоги жеребьевки чемпионата мира

Распределили пути топ-сборных по уровням сложности.

Источник: Reuters

На первый взгляд итоги жеребьевки ЧМ-2026 выглядят очень сбалансированными. В каждой из групп прослеживаются явный фаворит и явный аутсайдер, а группу смерти назвать затруднительно.

Но при ближайшем рассмотрении все становится ясно. Некоторым топ-командам крупно повезло, другим же придется сильно постараться, чтобы занять первую строчку. Смотрим, кто включил сложность «новичок», а кто будет играть на «легендарном» уровне.

Источник: Спорт-Экспресс

Уровень сложности: легкий

Бельгия

Источник: AP 2024

В соперниках — Иран, Новая Зеландия и Египет. Напугать оборону бельгийцев могут разве что египтяне Мармуш и Салах — и только если до них вообще будут доходить мячи. Чем не игра на легком уровне сложности? С другой стороны, бельгийцы — мастера доставить проблем самим себе, чем уже не раз занимались на крупных турнирах. Ветеранам вроде Лукаку с Де Брейне нужно найти мотивацию и успеть сыграться с представителями нового поколения, и тогда первое место обеспечено. Ну, опять же, чисто в теории.

Германия

Источник: AP 2024

Удивительный факт: после победы на ЧМ-2014 Германия ни разу не выходила из группы. Спустя столько лет немцам пора бы снять проклятие, тем более что соперники как на подбор: Эквадор, Кот-Д’Ивуар, Кюрасао. С последними проблем быть не должно, а вот с Эквадором есть опасность помучиться — команда заняла второе место в латиноамериканском отборе, в составе звезды Кайседо, Инкапье и Пачо, но остальные позиции укомплектованы слабенько. Сложностей можно ожидать и от встречи с ивуарийцами — все-таки там много игроков с опытом выступлений в Европе. Конечно, звезд уровня Дрогба или братьев Туре уже нет, но хватает крепких представителей топ-5 лиг вроде Амада Диалло, Эвана Гессана и Секо Фофана. Но если команда Нагельсманна сыграет в свою силу, должна занимать первое место.

Уровень сложности: средний

Бразилия

Источник: Reuters

Жеребьевка благоволила и бразильцам: например, с Гаити «Селесао» должны разбираться даже вдевятером. Оппоненты из Шотландии ни разу не выигрывали у южноамериканских сборных за восемь матчей, это худшая серия среди всех сборных, когда-либо игравших со сборными из других конфедераций. Остается только Марокко — в последнее время команда на подъеме, точно опасность справа будет нагнетать Хакими. Одного класса бразильцев может оказаться недостаточно для первого места в группе, но это точно не задача со звездочкой.

Нидерланды

Источник: Reuters

Если мы считаем Нидерланды топовой сборной, то они с легкостью должны брать первое место в группе с Японией и Тунисом. Правда, в группу попадет кто-то из европейских представителей в стыках: Албания, Швеция, Польша или Украина, каждый может доставить неприятности. Плюс у «Оранжевых» все та же проблема, что и два года назад: лучшим форвардом является Депай, а других топ-нападающих нет. Поэтому голландцы выбрали средний уровень сложности — они скорее выйдут из группы, чем нет, но придется постараться.

Испания и Уругвай

Источник: Reuters

Испания — безусловно, главный фаворит грядущего ЧМ. И это все еще одна из лучших сборных на планете, действующий чемпион Европы. Но мы знаем, что «Красной фурии» можно доставить проблемы, если играть так же смело, как они, — это доказали французы и португальцы в Лиге наций. Так же смело может выступить Уругвай, попавший в ту же группу. Именно эта команда может неожиданно обойти коллектив Луиса де ла Фуэнте. Ни те ни другие наверняка не заметят Кабо-Верде и Саудовскую Аравию, а вот кто окажется лучше в очном матче — совсем не ясно. Испания с Уругваем играли друг с другом на ЧМ всего дважды — оба раза вничью.

Аргентина

Источник: Reuters

Интересный факт: еще на стадии распределения сборных по корзинам стало известно, что действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания никак не пересекутся друг с другом как минимум до финала. Но «Альбиселесте» для начала нужно спокойно пройти свою группу. В Катаре Месси и Ко тоже достались не самые сильные соперники, но поражение от Саудовской Аравии спутало все карты. Сейчас в квартете, по сути, один соперник, с которым точно надо считаться: Австрия с Лаймером, Забитцером и Виммером. Среди алжирцев можно выделить разве что стареющего Рияда Махреза, а в команде Иордании лишь один футболист оценивается дороже миллиона евро.

Португалия

Источник: Reuters

Если Аргентина и Португалия займут первые места в своих группах, то могут пересечься в четвертьфинале. И, скорее всего, это будет последняя очная встреча Лео Месси и Криштиану Роналду в официальном матче. На групповой стадии же нас, конечно, особенно интригует встреча португальцев со сборной Узбекистана, которая блестяще прошла отбор и может стать открытием турнира в США. Кто-то из трио Конго — Ямайка — Новая Каледония (участник ЧМ определится в стыках) вряд ли будет готов предоставить сенсацию. А вот Колумбия станет для Португалии серьезной проверкой — она заняла третью строчку в южноамериканском отборе, а Луис Диас и Хамес Родригес вошли в тройку самых результативных игроков, уступив место лишь Месси.

Уровень сложности: сложный

Франция

Источник: Reuters

В этой группе нас ждет одна из самых интригующих вывесок турнира: Франция — Норвегия. Тут сойдутся два из трех главных бомбардиров планеты: Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн (Харри Кейн будет решать другие задачи). А еще французы сыграют с Сенегалом — в далеком 2002 году именно они победили чемпионов мира в первом туре и запустили их провал, закончившийся последним местом в группе. Сейчас французы уверены в себе, но и у Сенегала хватает сильных футболистов — Эдуар Менди, Папе Сарр, Садио Мане, Николас Джексон. В общем, эту встречу точно нельзя пропускать.

Англия и Хорватия

Источник: Reuters

Хорваты уже стали главным ночным кошмаром для Англии. Вспомнить только отбор на Евро-2008 — в очном матче хорваты обыграли англичан на «Уэмбли», позволив сборной России вырвать путевку на исторический турнир. А десять лет спустя, на ЧМ-2018, хорваты не пустили англичан в финал. Эта битва точно будет одной из самых жарких на чемпионате мира — фаворитам нужно только не сильно перегреться перед очной встречей, чтобы не споткнуться о Гану и Панаму.

Автор: Даниил Матвеев