Узбекистан против Роналду, дебют Кюрасао и финал: опубликовано расписание чемпионата мира-2026

Открываем календарики.

Источник: Reuters

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2026, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Собрали ключевые даты грядущего мундиаля.

Регламент

Напомним, участниками ЧМ-2026 станут 48 стран, поделенные на 12 групп. 42 обладателя путевок уже известны:

Организаторы: США, Канада, Мексика.

Европа: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

Северная/Центральная Америка: Панама, Кюрасао, Гаити.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай.

Азия: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Узбекистан.

Африка: Алжир, Тунис, Египет, Гана, Марокко, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Сенегал, ЮАР.

Шесть последних путевок будут разыграны в стыковых матчах с участием сборных Словакии, Украины, Италии, Боливии, Ямайки и других команд.

Открытие, старт плей-офф и финал

Участниками матча-открытия чемпионата мира станут сборные Мексики и ЮАР — об этом стало известно накануне во время жеребьевки. Встреча состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Матчи группового этапа смотрим с 11 по 27 июня. Плей-офф стартует на следующий день — игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, ⅛ финала — с 4 по 7 июля, четвертьфиналы — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14 и 15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, финал — на следующий день в Нью-Йорке.

Ключевые даты

Хотя в целом групповой этап получился довольно пресным, несколько интересных матчей там все-таки есть. Так, сборная Узбекистана (дебютант и единственный представитель СНГ на мундиале) 23 июня сыграет с Португалией в матче второго тура. До этого команда Фабио Каннаваро 17 июня встретится с Колумбией, а после — 27 июня с кем-то из тройки Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго.

Так как турнир расширили (48 участников — впервые в истории), на него уже пробились несколько дебютантов (помимо Узбекистана). Вот когда они стартуют:

  • Кюрасао — 14 июня против Германии;
  • Кабо-Верде — 15 июня против Испании;
  • Иордания — 16 июня против Австрии.

Сразу двум из новичков попались сложнейшие оппоненты — фавориты ЧМ Испания и Германия. Повезло только Иордании, которая в какой-то мере сама попала на дебютанта. Австрия вернулась на чемпионат мира после большого перерыва, последний раз на мундиале команда выступала в 1998-м.

Лионель Месси и Криштиану Роналду (первый — если поедет) вступят в игру 16 и 17 июня соответственно. Аргентинец сыграет против Алжира, португалец пока еще ждет оппонента.

Самый горячий матч группового этапа, безусловно, состоится в квартете I. 26 июня в Бостоне сойдутся Норвегия и Франция — то есть Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. А ведь это будет еще и третий тур — сказка, а не матч.

Главный минус

Главная особенность будущего чемпионата мира — время матчей. По московскому времени все игры будут проходить во временном слоте с 19.00 до 07.00. Многие встречи состоятся глубокой ночью:

  • Англия — Хорватия — 00.00.
  • Бразилия — Марокко — 02.00.
  • Шотландия — Бразилия — 02.00.
  • Тунис — Нидерланды — 03.00.
  • Колумбия — Португалия — 03.30.
  • Уругвай — Испания — 04.00.
  • Норвегия — Сенегал — 04.00.
  • Аргентина — Алжир — 05.00.
  • Бразилия — Гаити — 05.00.
  • США — Парагвай — 05.00.
  • Узбекистан — Колумбия — 06.00.
  • Иордания — Аргентина — 06.00.
  • Новая Зеландия — Бельгия — 07.00.

Артем Белинин