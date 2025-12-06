Узбекистан против Роналду, дебют Кюрасао и финал: опубликовано расписание чемпионата мира-2026

Хотя в целом групповой этап получился довольно пресным, несколько интересных матчей там все-таки есть. Так, сборная Узбекистана (дебютант и единственный представитель СНГ на мундиале) 23 июня сыграет с Португалией в матче второго тура. До этого команда Фабио Каннаваро 17 июня встретится с Колумбией, а после — 27 июня с кем-то из тройки Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго.