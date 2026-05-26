Межконтинентальная компания

С бразильцами, конечно, забавная ситуация. Вот как перед североамериканским чемпионатом мира эту команду представлять? Как обладательницу рекордных пяти золотых наград мировых первенств и вообще величайшую в футбольной истории? Или как команду, которая после своего пятого — 2002 года — золота на главном турнире не зацепила ни единой, хотя бы бронзовой, награды, а в полуфинале побывала всего однажды — на домашнем чемпионате в 2014-м? И то его все, разумеется, помнят из-за кошмарного — 1:7 — поражения бразильцев в матче за финал против немцев. Ну и добавить к этому, что и от свежих бразильских результатов не исходит блеска. В марте довольно убедительно обыграли в товарищеском матче хорватов, но ранее уступили французам и со скрипом преодолели южноамериканскую квалификацию. С таким скрипом, что даже как-то стыдно ставить их вровень с аргентинцами и иными грандами.