Межконтинентальная компания

Группа C открывающегося 11 июня чемпионата мира по футболу получилась очень разношерстной по составу. Со сборной Бразилии, самой титулованной среди всех, но отправляющейся на турнир в США, Канаду и Мексику с длиннющим шлейфом разных проблем, в ней сыграют добравшиеся до полуфинала предыдущего первенства и, кажется, не растерявшие лоска марокканцы, а также не принимавшие еще в этом веке участие в главном состязании шотландцы и обреченные, скорее всего, на роль аутсайдеров гаитяне.
С бразильцами, конечно, забавная ситуация. Вот как перед североамериканским чемпионатом мира эту команду представлять? Как обладательницу рекордных пяти золотых наград мировых первенств и вообще величайшую в футбольной истории? Или как команду, которая после своего пятого — 2002 года — золота на главном турнире не зацепила ни единой, хотя бы бронзовой, награды, а в полуфинале побывала всего однажды — на домашнем чемпионате в 2014-м? И то его все, разумеется, помнят из-за кошмарного — 1:7 — поражения бразильцев в матче за финал против немцев. Ну и добавить к этому, что и от свежих бразильских результатов не исходит блеска. В марте довольно убедительно обыграли в товарищеском матче хорватов, но ранее уступили французам и со скрипом преодолели южноамериканскую квалификацию. С таким скрипом, что даже как-то стыдно ставить их вровень с аргентинцами и иными грандами.
Но ставить-то все-таки, видимо, нужно.
То есть некоторые участки, игровые функции приходится затыкать футболистами, либо давно миновавшими пик, либо просто рядовыми по высшим меркам. Например, версия насчет того, что в основе может очутиться зенитовец Дуглас Сантос, включенный в заявку вместе с партнером из петербургского клуба Луисом Энрике, звучит вполне правдоподобно. В его конкурентах на флангах у бразильцев движущиеся прямым курсом к закату карьеры Алекс Сандру и Данилу. Или странный казус. На позиции плеймейкера у команды, такими дирижерами всегда славившейся, нет никого, кто хотя бы с оговорками тянул на наследника позднего Пеле, Зику или Роналдинью.
Однако и хорошего у сборной Бразилии настолько много, что, кажется, чересчур зацикливаться на этих фактах не стоит. Знаменитый и не теряющий тонус вратарь Алиссон. Пара центральных защитников, цементирующих оборону ПСЖ, финалиста Лиги чемпионов, — Маркиньюс и Габриэл: какая еще команда на мировом первенстве такой располагает? Тандем центральных полузащитников, воплощающий рассудительность и динамизм, — Каземиру и Бруну Гимарайнс. И, понятно, линия атаки, которая и без травмированных Родригу с вундеркиндом Эстеваном шикарна. Винисиус, как ни воспринимай его капризы и выходки, — дриблер от бога. Рафинья пару сезонов играл так, что многим хотелось отдать ему «Золотой мяч». Плюс — Матеус Кунья, Габриэл Мартинелли, Игор Тьягу, Эндрик — форварды в самом соку.
Их бы матерому Карло Анчелотти, которого в 2025 году призвали из «Реала» добавлять бразильцам лоска и надежности, как-то суметь правильно расставить, и тогда искр будет куда больше, чем в квалификации с 24 голами в 18 матчах. Ах да, еще надо придумать, что делать с 34-летним и измученным травмами Неймаром. Анчелотти рискнул все же включить его в заявку. Для чего именно, мало кто понимает. Но если Неймар будет играть, а бразильцы опять провалятся, от тренера, невзирая на его послужной список, видимо, и мокрого места не останется.
Это та самая команда, которая на предыдущем чемпионате, выбив — еще на групповом этапе — бельгийцев, а затем испанцев и португальцев, добралась до полуфинала. Вернее, конечно, не совсем та, потому что некоторые герои катарской кампании — Софьян Амрабат, Юсеф Ан-Несири — сдали и не считаются уже ведущими, а с марта и тренер другой: Валид Реграги передал пост Мохамеду Уаби. Но достоинства, стиль эта сборная сохранила. Как и статус сильнейшей среди африканских. Правда, победу на Кубке Африки, завершившемся после Нового года, она одержала, как известно, странную — присужденную постфактум после наказания сенегальцев за уход с поля в финале.
Сборная Марокко по-прежнему в первую очередь опасна, когда видит перед собой свободные пространства — для стремительных прорывов Ашрафа Хакими и Нусера Мазрауи по флангу или Исмаэля Сайбари по центру, для всяких хитрых ходов Браима Диаса. Со взламыванием «низкой» обороны дела обстоят похуже. Но компактность и плотность, которую так любил Реграги и которую любит его преемник, она и без терминатора Амрабата, в Катаре пахавшего за троих, сохраняет.
Она пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года и, как и 28 лет назад, угодила в квартет с командами Бразилии и Марокко. Шотландцам, естественно, хочется, чтобы на этом совпадения закончились, поскольку тогда обеим они проиграли.
Нынешняя сборная Шотландии похожа на бразильскую. В том смысле, что «на бумаге» у нее есть немало «тонких», готовых порваться позиций. Шотландцы в Северной Америке будут без хотя бы с натяжкой топового вратаря, без форварда, приучившего к высокой результативности и умению взрываться в важных матчах. Зато дозрел в «Наполи» до уровня элитного универсала средней и атакующей линий Скотт Мактоминей, его одноклубник Билли Гилмор, бывает, смотрится недурно, на левой бровке хозяйничает все умеющий Энди Робертсон, а Джон Макгинн — это вожак вовсю шумящей и в Англии, и в Европе «Астон Виллы».
Догадаться о том, какая задача стоит на чемпионате мира перед сборной Гаити, несложно — выступить хотя бы немножко лучше, чем на единственном, до которого она добралась до этого. В 1974 году карибские футболисты проиграли все три матча в группе, поразив миксом из азарта и дефицита даже элементарных тактических познаний. Эта команда Гаити едва ли будет выглядеть смешно, так как укомплектована игроками из вполне пристойных лиг. Но и подвигов ждать от нее трудно. Игроки и клубы, цвета которых они защищают, — не того разряда, чтобы заранее причмокивать в предвкушении захватывающего спектакля. А быстрый и «вертикальный» футбол, который поставил гаитянам французский тренер Себастьен Минь, скорее всего, был эффектен и эффективен только против региональных оппонентов.
Алексей Доспехов