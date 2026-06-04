Последний чемпионат мира Роналду: на что способна нынешняя Португалия

11 июня в Мексике стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет сразу в трех странах, и впервые в истории на нем сыграет 48 команд. Предстоящий ЧМ станет шестым для двух величайших игроков поколения — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В отличие от Криша, у Лео есть победа на мундиале. 41-летний португалец выиграл все, но ЧМ пока так и не зацепил.
Скорее всего, предстоящий чемпионат мира — последний в карьере Роналду. И на этот раз у него есть реальные шансы на долгожданную победу. Португалия — один из главных фаворитов турнира. А в нынешнем составе сборной Роналду — даже не главная звезда.
Главная сила — в полузащите. В других линиях тоже много звезд
Команду неслучайно считают одним из основных фаворитов. По данным Transfermarkt, у португальцев — четвертый по стоимости состав на турнире. Оценивается в 1,02 миллиарда евро. Дороже только Испания (1,26 млрд), Англия (1,31 млрд) и Франция (1,53 млрд). А статистическая компания Opta поставила Португалию на пятое место в списке фаворитов ЧМ: вероятность победы Роналду и партнеров оценили в семь процентов.
О победе открыто говорят и сами португальцы: чувствуют в себе силы добыть для страну первую в истории победу на чемпионате мира. «Это для нас особенный турнир, мы будем играть за свою страну. Главная цель сборной Португалии — это победа на мундиале. Мы хотим добраться до финального матча, без разницы кто будет нашим соперником. Все наши мысли только о победе», — цитирует Бруну Фернандеша A Bola.
Сам Бруну — одна из главных звезд Португалии и представитель элитной средней линии сборной. Там собрались фантастические исполнители. Фернандеш в прошедшем сезоне установил рекорд АПЛ по голевым передачам (21), а за 37 игр в составе «Манчестер Юнайтед» оформил солидные 9+22.
Рядом с Бруну — сыгранная и звездная пара из «ПСЖ». Витинья и Жоао Невеш второй сезон подряд выиграли Лигу чемпионов, а Витинья еще и попал в символическую сборную турнира. Еще одна португальская звезда в полузащите — уходящий из «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Вполне возможно, что у Португалии сильнейшая средняя линия на турнире.
В остальных линиях тоже хватает звезд: один из самых дорогих вратарей мира Диогу Кошта, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш из «ПСЖ», защитники из «Ман Сити» Рубен Диаш и Матеус Нунес, Педро Нету из «Челси» и другие. Еще одно преимущество португальцев — многие футболисты играют или играли друг с другом в одних командах. Либо как минимум прошли одни и те же академии: в основном «Спортинга» и «Бенфики». Пути португальцев пересеклись даже в Саудовской Аравии — Роналду и Жоау Феликс вместе выступают за «Аль-Наср».
«Сборная Португалии может все. У команды сейчас невероятное поколение игроков, в прошлом году они победили в Лиге наций. Чемпионат Европы выиграли в 2016 году, а нынешние игроки превосходят то поколение. Есть еще, конечно сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти, а также Аргентина, но Португалия способна выиграть этот чемпионат мира», — отметил силу португальского состава Жозе Моуринью.
К тому же у португальцев за последние 10 лет действительно случилось две победы на турнирах сборных: на Евро-2016 и последнем розыгрыше Лиги наций. Причем в плей-офф Лиги наций португальцы разобрались с другими фаворитами предстоящего ЧМ: Германией (2:1) и Испанией (выиграли в серии пенальти). В нынешнем состоянии команда может погреметь и на чемпионате мира.
В какой форме Роналду
Сам Криш провел неплохой сезон в Саудовской Аравии: наклепал 30+5 в 37 играх во всех турнирах и наконец выиграл первый трофей с «Аль-Насром». Команда стала чемпионом страны после семилетней паузы.
Теперь Роналду двигает другая страсть — победа на чемпионате мира. Заряженность нападающего отметил главный тренер португальцев Роберто Мартинес: "Мы бы хотели передать модель его работы всем молодым игрокам, потому что он пример для подражания.
Мы в тренерском штабе пришли к выводу: Криштиану Роналду играет не ради конкретных индивидуальных или командных титулов. Его определяет не то, что он есть, а его голод. Что бы он ни выиграл, на следующий день у него есть прежний голод, желание становиться лучше.
Я работал со многими игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов или «Золотой мяч», а на следующий день теряли аппетит и мотивацию. То, что мы видим у Роналду, — это пример совершенно другого менталитета. Я считаю, что именно наличие этой цели и способствует долголетию. Конечно, есть генетический фактор, огромная работа, которую он выполняет, используя все, что может помочь его организму, и его менталитет".
Роналду с запасом остается рекордсменом по количеству матчей (226) и голов (143) за сборную Португалии. При этом на последних крупных турнирах он выглядел блекло и часто подвергался критике. Например, на Евро-2024 оформил всего одну голевую передачу в пяти матчах, а ранний вылет Португалии (в четвертьфинале) связывали с нежеланием Криша подстраиваться под команду. На ЧМ-2022 Роналду за пять игр отметился только голом с пенальти в первом туре группового этапа, а португальцы снова не преодолели четвертьфинал.
При этом уже после этих турниров нападающий выглядел неплохо: оформил пять голов в пяти матчах квалификации ЧМ, а в победном плей-офф Лиги наций вонзил по мячу Дании, Германии и Испании, сильно повлияв на итоговый триумф Португалии.
Возможно, временами Роналду мешает эго. Все-таки в 41 год он уже не так опасен, а на чемпионате мира в команде не должно быть слабых звеньев — Криш не сможет находиться на поле только потому, что, это он. При этом и партнеры отлично понимают величие капитана. «Хотим помочь Роналду выиграть чемпионат мира», — отметил Рубен Диаш.
Португальцы точно находятся в пуле главных фаворитов. Последний танец Роналду может получиться сказочным: сейчас у Португалии действительно мощнейший состав и хорошие шансы на успех.