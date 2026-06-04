Последний чемпионат мира Роналду: на что способна нынешняя Португалия

Я работал со многими игроками, которые выигрывали Лигу чемпионов или «Золотой мяч», а на следующий день теряли аппетит и мотивацию. То, что мы видим у Роналду, — это пример совершенно другого менталитета. Я считаю, что именно наличие этой цели и способствует долголетию. Конечно, есть генетический фактор, огромная работа, которую он выполняет, используя все, что может помочь его организму, и его менталитет".