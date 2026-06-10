Аргентина готова к защите титула, дерзкая команда Рангника, преобразившийся Алжир и новичок ЧМ

Ральф Рангник никогда не работал со сборными и давно воспринимался не как тренер, а как главный идеолог в системе «РБ». Даже временный этап в «МЮ» в обратном не убедил. Однако в не чужой для себя Австрии на седьмом десятке Ральф напомнил всем, что когда-то был крутым тренером и архитектором гегенпрессинга. Ему удалось изменить многое — начиная с отношения к сборной, которую снова полюбили болельщики, до более агрессивного и зрелищного стиля игры. На Евро-2024 Австрия выиграла группу смерти с Францией, Нидерландами и Польшей. Да, потом случился проигрыш на старте плей-офф туркам, но это опыт, который может помочь на первом чемпионате мира после паузы в 28 лет.