Аргентина готова к защите титула, дерзкая команда Рангника, преобразившийся Алжир и новичок ЧМ

Аргентина
Тренер
Лионель Скалони, чье назначение изначально оценивалось скептически, вернул Аргентину в число лучших команд мира. Теперь на родине национальную команду только и называют, что «Скалонетта». А ведь через год после триумфа на мировом первенстве тренер раздумывал об уходе из сборной, так как планка ожиданий была поднята на максимальную высоту, и постоянное давление серьезно истощило силы и эмоции. Но в итоге Скалони остался, выиграл свой второй Кубок Америки и, пережив кризисный этап, поставил цель довести сборную до конца ЧМ-2026. Будущее пока в тумане, но очевидно — тренер сделал для страны не меньше, чем его тезка Месси.
Звезды
Месси. Тот случай, когда никаких пояснений не требуется. Все остальные на его фоне — королевская свита. Но точно не массовка, и яркие личности у Аргентины есть. Прежде всего, Эмилиано Мартинес. Лучший вратарь и герой финала прошлого мирового первенства уже накачивает себя эмоциями: «Люди списывают Аргентину со счетов? Мы к этому привыкли. Мне это нравится. Я это обожаю».
А среди полевых игроков надо обязательно выделить три фигуры. Во-первых, душу средней линии Энцо Фернандеса. Во-вторых, конкурирующих за место в центре атаки Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. Первый рвется в «Барселону». Второй хочет взять у судьбы реванш за турнир четырехлетней давности, когда он уступил место в старте и по объективным причинам — играя через постоянную боль — не мог показать свой истинный уровень.
Реалистичная цель
У команды, которая за пять лет выиграла все турниры, в которых участвовала (два Кубка Америки, ЧМ-2022 и Финалиссима), не может быть иной цели, кроме защиты титула. По силам ли это изрядно постаревшей сборной? Думается, вполне. Тем более чемпионы прилично заматерели. Если в 2021-м и 2022-м в их игре временами было слишком много эмоций, то последний Кубок Америки был взят с изрядной долей здорового цинизма — на мастерстве и классе. Ждем чемпиона как минимум в четверке лучших.
Вероятность титула (Opta): 10,30%
Австрия
Тренер
Ральф Рангник никогда не работал со сборными и давно воспринимался не как тренер, а как главный идеолог в системе «РБ». Даже временный этап в «МЮ» в обратном не убедил. Однако в не чужой для себя Австрии на седьмом десятке Ральф напомнил всем, что когда-то был крутым тренером и архитектором гегенпрессинга. Ему удалось изменить многое — начиная с отношения к сборной, которую снова полюбили болельщики, до более агрессивного и зрелищного стиля игры. На Евро-2024 Австрия выиграла группу смерти с Францией, Нидерландами и Польшей. Да, потом случился проигрыш на старте плей-офф туркам, но это опыт, который может помочь на первом чемпионате мира после паузы в 28 лет.
Звезды
Самые яркие — попрощавшийся с «Реалом» капитан сборной Алаба и лучший бомбардир в истории национальной команды Арнаутович. Предстоящее мировое первенство — явно последнее в карьере ветеранов, которые символизируют еще и дух сборной. Но не факт, что измученный травмами Алаба начнет турнир в основе. А самый яркий футболист нового поколения — 26-летний полузащитник Баумгартнер. Своими 13 голами и 8 результативными передачами он вернул «Лейпциг» в Лигу чемпионов. Но, возможно, Кристоф сыграет там за другой клуб: им настойчиво интересуется ряд клубов АПЛ, включая «Астон Виллу», а также «Интер» и «Милан».
Реалистичная цель
Задача-минимум — выйти из группы. Она решаема, а далее потолком возможностей видится второй раунд плей-офф. Только туда еще надо попасть, а это почти подвиг, так как со второго места Австрия может сразу выйти на Францию.
Вероятность титула (Opta): 0,50%
Алжир
Тренер
В Алжире затянули с переменами, продолжая слепо верить в Джамеля Бельмади, который осчастливил страну победой на Кубке Африки-2019. Но никакого прогресса у «Лисов пустыни» не было: они не прошли отбор на прошлый мировой чемпионат, а на двух континентальных турнирах не только проваливались на групповой стадии, но и показывали максимально унылый футбол. Все изменило назначение бывшего главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Под его началом Алжир уверенно прошел квалификацию ЧМ и оставил приятное впечатление на зимнем Кубке Африки. Команда словно ожила и снова стала яркой. Вместе с тем на фоне серьезного оппонента в лице Нигерии в четвертьфинале «Лисы» оказались несостоятельны.
Звезды
Конечно, первым делом в глаза бросается фамилия Махреза. В свои 35 лет Рияд еще может исполнять крутые номера, но не так часто, как в былые времена. На пике из опытных мастеров сейчас оплот обороны — восстановившийся после травмы Бенсебаини. Но обращаем внимание на новые имена. Это Люка Зидан в воротах, который обещает стать первым номером сборной на годы вперед. А в атаке особые надежды связывают с Гуири, которого катастрофически не хватало на зимнем Кубке Африки. К счастью, череда травм позади и к ЧМ форвард «Марселя» подходит во всеоружии.
Реалистичная цель
Выйти из группы, попытавшись навязать борьбу австрийцам. Возможно, зацепившись за ничью и попав в число лучших команд из числа занявших третьи места. Мартовские 0:0 с Уругваем дают надежду. Тогда Петкович репетировал игру против топ-соперников с тройкой центральных защитников.
Вероятность титула (Opta): 0,18%
Иордания
Тренер
Сборная Иордании переживает лучший период в своей истории. Она впервые дошла до финала Кубка Азии, а теперь дебютирует на чемпионате мира. Эти успехи достигнуты под началом марокканских специалистов. Однако Хуссейн Аммута по ходу отборочного цикла ЧМ летом 2024 года неожиданно подал в отставку, сославшись на семейные обстоятельства, которыми по факту стало приглашение в ведущий клуб ОАЭ «Аль-Джазира». А его дело в Иордании продолжил старый друг — участник ЧМ-1998 Джамаль Селлами. «Рыцари» тогда оказались в непростой ситуации, набрав 4 очка в трех первых турах 3-го отборочного раунда, но в итоге, набрав ход, выполнили миссию досрочно. Добавим, что прежде работавший только с клубами Селлами делает большой упор на тактику и разбор соперников, сохранив наработки предшественника.
Звезда
В Иордании она одна — Аль-Тамари. Первый иорданский футболист, подписавший контракт с клубом из чемпионатов «большой пятерки». Начав европейскую карьеру на Кипре, Муса перебрался в Бельгию, а оттуда — во французский «Монпелье». Там он проявил себя столь круто, что избежал вылета из Лиги 1, так как по ходу прошлого сезона «Ренн» заплатил за его трансфер 8 миллионов евро. Последний чемпионат Франции — лучший в карьере Аль-Тамари (6+6), а его команда вышла в Лигу Европы. Еще более впечатляющим получился вклад в завоевание путевки на ЧМ — семь голов и две результативные передачи.
Реалистичная цель
Попытаться навязать борьбу Алжиру за третье место. При всей смелости и тактический выучке Иордания не в состоянии конкурировать с Австрией и тем более с Аргентиной. А по большому счету, «Рыцарям» нужно просто выступить достойно.
Вероятность титула (Opta): 0,04%
Прогноз
- Аргентина
- Австрия
- Алжир
- Иордания
Аргентина в этом квартете вне конкуренции. Тем более ей нужно сразу включаться на полные обороты, чтобы со второго места не попасть на Испанию. Австрийцы — фавориты в борьбе за вторую строчку. Алжир может, но не факт, что реально способен конкурировать с командой Рангника. Для африканцев важнее брать свое против Иордании и попытаться накопить столько очков, сколько нужно для попадания в плей-офф с третьего места.
Автор: Андрей Кузичев