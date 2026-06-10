Футбол под градусами

И понятно, о чем речь. О таких сопутствующих факторах, на которые прежде глядели вскользь, но которые в Северной Америке, похоже, могут и вправду приобрести роль особенную. Скажем, о североамериканском климате, заставляющем всплывать в памяти жуткие картинки с находящимися на грани потери сознания игроками прошлогоднего клубного чемпионата мира в США и пристально изучать прогноз погоды. Так, что там у нас в ближайшие дни в Техасе? Господи, под 40 градусов жары. Бедные англичане, голландцы и аргентинцы. А в Атланте? Почти столько же. Так что нет, и испанцам не повезло. Может, посевернее, в Нью-Йорке, прохладнее? Увы… А дальше, ближе к июлю, ведь, видимо, будет еще хуже.