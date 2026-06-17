Месси невероятный. Аргентинец установил ряд рекордов на ЧМ по футболу

После первого забитого мяча в ворота сборной Алжира Месси не смог сдержать слез. «Да, я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и давали мне много сил. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства», — сказал Месси, комментарий которого на своей странице в соцсети X привел журналист Фабрицио Романо.