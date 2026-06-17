Месси невероятный. Аргентинец установил ряд рекордов на ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Алжира и установил ряд рекордов. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Канзас).
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, Месси забил на 17-й, 60-й и 90-й минутах. Он стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. На пяти мировых первенствах выступили мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, который вошел в состав сборной Португалии на мировое первенство — 2026. Роналду по этому показателю может сравняться с Месси уже 17 июня, в этот день португальцы сыграют против команды Демократической Республики Конго (начало матча в 20:00 мск).
Месси также обновил свой рекорд по количеству проведенных матчей чемпионатов мира. Теперь на его счету 27 встреч. Из игроков, которые продолжают карьеру, ближе всех по этому показателю подобрался Роналду (22).
После матча против алжирцев на счету Месси стало 16 голов на чемпионатах мира. Он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира. За ними следуют бразилец Роналду (15 голов), германский нападающий Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе (14). Мбаппе также играет на текущем чемпионате мира, в первом матче он забил два гола в ворота сборной Сенегала.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Аргентинцу в момент матча было 38 лет и 357 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который на чемпионате мира в России в 2018 году в возрасте 33 лет и 130 дней забил три мяча в ворота испанцев. Также Месси теперь делит первое место с бразильцем Ривелино по голам, забитым из-за пределов штрафной площади (5).
Примечательно, что рекордам Месси могло помешать судейское решение. На 32-й минуте аргентинец жестко вступил в отбор против капитана алжирцев Аиссы Манди, наступив алжирцу шипами на икроножную мышцу. Однако арбитр не обратил внимания на этот эпизод.
Месси не смог сдержать слез
После первого забитого мяча в ворота сборной Алжира Месси не смог сдержать слез. «Да, я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и давали мне много сил. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства», — сказал Месси, комментарий которого на своей странице в соцсети X привел журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал невероятной игру Месси. «Это невероятно, он делает это уже 20 лет, все люди наслаждаются тем, что он делает. Пока Лео хочет, он будет лучшим. Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что будем скучать по нему, когда его уже не будет на поле».
Месси выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
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- Капитан команды
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- Автогол
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