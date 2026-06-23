«Гном, это просто безумие!» Что говорят о рекорде Месси по голам на ЧМ

38-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Австрией (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира (18 мячей), опередив немца Мирослава Клозе (16). Футбольный мир в восторге от игры форварда и забрасывает его комплиментами.
«Что тут сказать? Все всё видят»
Перед встречей Аргентины и Австрии в списке лучших бомбардиров ЧМ царило двоевластие: и у Месси, и у Клозе было по 16 голов. Лео получил возможность стать единоличным лидером уже в начале игры, но не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Исправился ветеран еще в первом тайме, аккуратно положив мяч в левый угол после прострела Факундо Медины и потрясающего пропуска Тьяго Альмады. В конце матча нападающий оформил дубль и оторвался от Клозе.
«Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но я смог это исправить. Главное — выход в следующий раунд ЧМ. Я особенно рад победе, она была тяжелой, мы приложили много усилий», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.
Вскоре о новом рекорде высказался и Клозе.
«Я всегда говорил, что Месси не так уж плох. Для меня он — лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» — заявил 48-летний Мирослав в интервью Suddeutsche Zeitung.
В восторге от перформанса Лео оказались и его партнеры по команде.
«Его нельзя сравнивать с другими, он уникален. Я потерял дар речи. Нужно просто ценить тот факт, что он аргентинец», — сказал защитник Лисандро Мартинес RMC Sport.
Хулиан Альварес в тот день обсуждал с журналистами не только свое будущее в «Атлетико», но и Месси.
«Что тут сказать? Все всё видят. Двадцать лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории», — добавил форвард.
Отметил достижение Месси и Анхель Ди Мария, с которым «Альбиселесте» победили на ЧМ-2022 в Катаре.
«Гном, это просто безумие!» — гласит его пост в социальных сетях, к которому прикреплена фотография 10-го номера.
Вингер «Росарио» часто называет капитана «карликом», «мелким» или «гномом». Например, в 2022-м он заявил, что Месси — «внеземной карлик». В ответ Лео зовет Ди Марию «вермишелью» или «лапшой».
Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович в такой день позволил себе быть самоироничным.
«У него пять голов за два матча здесь, а у меня — ноль за два чемпионата мира», — подчеркнул он в эфире FOX.
Не обошлось и без теплых слов от близких.
«Какая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео!» — написала в соцсетях его супруга Антонелла Рокуццо.
О рекорде высказался и Килиан Мбаппе, который в тот же игровой день дважды огорчил Ирак (3:0) и сравнялся с Клозе. От Лео его теперь отделяет два мяча.
«Лео всегда забивал, он забивает и всегда будет забивать. Не смотрю на то, что он делает, иначе мне пришлось бы делать больше. Смотрю только на свою команду», — приводит слова француза L'Equipe.
«Мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол»
Восхищаются Лионелем и тренеры, и игроки.
«Он гений, настоящий футбольный гений! Пока он играет, мы должны любоваться всеми его действиями. Человек мыслит на много ходов вперед, это видно невооруженным взглядом», — прокомментировал выступление Месси «СЭ» экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин.
Величайшим аргентинца назвал и бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой.
«Убеждаюсь в том, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси — величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: “Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол”, — сказал Мостовой “СЭ”.
Лаконичен был экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов.
«Абсолютное величие. Спасибо тебе за футбол», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
А самое главное, что шестой чемпионат мира для капитана «Альбиселесте» только начинается. Впереди у сборной Аргентины матч с Иорданией, где Месси может максимально упрочить свой бомбардирский рекорд.