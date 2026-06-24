Колдун из Ганы — виновник провала Англии и невероятного промаха Кейна. Этот же шаман когда-то проклял Роналду

Харри Кейн провалил матч против Ганы: нападающий сборной Англии почти в два раза реже взаимодействовал с мячом по сравнению с игрой против Хорватии (19 касаний во втором матче, 35 — в первом) и упустил убойный момент в конце встречи — с пяти метров зарядил мяч на трибуны. В соцсетях разгоняют теорию о том, что во всем виноват африканский колдун, который перед игрой заявил, что наложил проклятие на футболиста.
Кто он вообще такой?
Нана Кваку Бонсам — самый известный колдун Ганы. Мужчина родился в 1973 году, его настоящее имя Стивен Осей Менса. Псевдоним Бонсам переводится с местного языка как «дьявол», а полное имя Нана Кваку Бонсам означает «Дьявол среды».
В 1992 году он попал под взрыв газопровода и получил серьезные ожоги. Это событие кардинально изменило его жизнь. Менса обратился к традиционным африканским верованиям и стал жрецом божества по имени Кофи Кофи.
В отличие от большинства колдунов, которые предпочитают скрываться в тени хижин, Бонсам — абсолютный гений самопиара. Он обожает внимание прессы, умело сочетает традиционные африканские одежды с элементами современной европейской моды, дает интервью британским таблоидам и активно развивает соцсети.
В Гане Бонсам является настоящей звездой — как-то он даже пытался баллотироваться в парламент, а его личная жизнь стала любимой темой местной прессы. Шаман называет себя «единственным подлинным человеком Африки» и владеет сетью храмов, бесплатной начальной школой, фермой и хорошим автопарком.
Самый известный инфоповод
В мае 2014 году у Роналду возникли проблемы с коленом — на чемпионате мира в Бразилии сборная Португалии как раз попала в одну группу с Ганой. Бонсам заявил, что травма Криштиану — дело его рук. Колдун подробно описал ритуал: он получил от своих богов особый порошок, смешал его с листьями и зельями, после чего разложил вокруг фотографии португальского форварда. В ритуале также использовались четыре собаки для создания особого духа:
«Я знаю, в чем проблема Роналду, я работаю над ним. Четыре месяца назад я сказал, что буду серьезно работать над Криштиану и выведу его из строя, не позволю ему играть против Ганы. Эту травму никогда не вылечат врачи, они никогда не смогут увидеть, что ее вызывает, потому что это нечто духовное. Сегодня это колено, завтра — бедро, послезавтра — что-то другое».
Правда, проклятие не сработало. Роналду действительно немного помучался со здоровьем, но на ЧМ-2014 все-таки поехал и даже забил победный мяч в ворота Ганы в последнем туре группового этапа. Правда, к тому моменту обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф.
Что он сделал с Кейном?
Спустя 12 лет, перед матчем против сборной Англии, Бонсам нашел еще один способ пиара. Он рассказал Daily Star, что готовится испортить игру главной звезды команды Томаса Тухеля: «Я уже работаю над Кейном. Я не желаю ему серьезной травмы — достаточно будет легкого воздействия, чтобы он не смог проявить себя против моей страны».
И в этот раз проклятие колдуна из Ганы оказалось эффективнее. Капитан английской сборной будто потерялся на поле. Совершил всего 19 касаний мяча (всего 3 из них в штрафной) и отдал лишь 7 точных передач. При этом свой опасный момент Кейн все-таки нашел, но реализовать его не смог. На 86-й минуте после удара О`Райли в перекладину Харри оказался первым на добивании, но с нескольких метров не попал в створ ворот — обычно с таких позиций Кейн не промахивается.
В итоге у лучшего бомбардира сборной Англии выдался один из худших матчей за последние несколько лет, а Гана сенсационно устояла, набрала четыре очка после двух туров и с высокой вероятностью выйдет из группы.
Возможно, Бонсам в плей-офф найдет себе новую жертву.
Автор: Руслан Непушкин
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
65′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
74′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
66′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти