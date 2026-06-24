Колдун из Ганы — виновник провала Англии и невероятного промаха Кейна. Этот же шаман когда-то проклял Роналду

«Я знаю, в чем проблема Роналду, я работаю над ним. Четыре месяца назад я сказал, что буду серьезно работать над Криштиану и выведу его из строя, не позволю ему играть против Ганы. Эту травму никогда не вылечат врачи, они никогда не смогут увидеть, что ее вызывает, потому что это нечто духовное. Сегодня это колено, завтра — бедро, послезавтра — что-то другое».