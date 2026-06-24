Месси охраняет блогер с огромной зарплатой: кто защищает Лео от психов

Чеуко до контракта с Месси и после — два разных человека. Вместо пары тысяч подписчиков в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) за три года у него собралась полуторамиллионная аудитория, это сопоставимо с каким-нибудь звездным блогером. Он вовремя запустил личный бренд одежды — это случилось в 2023 году, как раз тогда, когда Чеуко переехал в Америку для охраны Лео. На фоне нового уровня популярности самого Яссина на его футболки с надписями Voclain нашлось в тысячи раз больше покупателей. Еще бы, в их продвижении помогает сам Месси и головокружительная компания футбольных звезд — Луис Суарес, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Нуну Мендеш и другие. Обычно за такую рекламу приходится платить миллионы долларов, а Яссин просто фотографируется с игроками, держа в руках фирменные футболки. Банальная, но мегаприбыльная бизнес-модель.