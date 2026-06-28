Месси сотворил историю и вытащил Аргентину к победе. И это за полтайма!

И тут же Скалони отправил Месси разминаться. Лионель в итоге вышел на поле на 60-й минуте, то есть у него было примерно пол тайма, чтобы сотворить историю и не дать Иордании перевернуть ход встречи. Конечно же, у Месси это получилось. На 80-й минуте форварда «Интер Майами» сбили недалеко от штрафной соперника. Сам же Лео подошел к мячу и сделал все идеально. Это уже шестой гол нападающего на этом чемпионате мира, и он пока является лучшим бомбардиром турнира.