Обуза для команды или лидер? О Роналду на групповом этапе ЧМ

Сборная Португалии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграла вничью с коллективом из Колумбии (0:0), показав слабую игру, но этого хватило для выхода в плей-офф со второго места в квартете. О дискуссиях вокруг значимости 41-летнего Криштиану Роналду для нынешней команды — в материале ТАСС.
По ходу чемпионата мира не утихают споры вокруг пользы Роналду для сборной Португалии. Если другие звезды, такие как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Винисиус, Холанд, однозначно восхищают болельщиков и экспертов своей игрой, то Роналду оставляет куда более неоднозначное впечатление. Точно так же, как и вся национальная команда Португалии.
После каждой игры было все сложнее одним словом описать и выступление португальцев, и роль их лидера: то ли это триумф ветерана, то ли напоминание о том, что время берет свое.
Три таких разных матча
Единственное, что объединяет все поединки группового этапа с участием сборной Португалии, — это неприкасаемость Роналду. Его неизменно выпускали в стартовом составе, его никогда не меняли по ходу встречи. План тренерского штаба вполне понятен: оставить Криштиану на скамейке запасных — значит серьезно рисковать атмосферой в коллективе, где капитан остается не просто игроком, а символом. Однако уже после первой игры с национальной командой ДР Конго (1:1) казалось, что такой статус может пошатнуться. В том матче Роналду почти не участвовал в прессинге и крайне редко касался мяча — всего 25 раз. Это стало его антирекордом на чемпионатах мира и Европы, если учитывать только полные игры. Статистика выглядела тревожно: лидер, который должен вести партнеров вперед, будто растворился на поле.
Затем последовал разгром сборной Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду оформил дубль. Эта игра вызвала совершенно противоположные эмоции у болельщиков и экспертов. Все восхищались голевым чутьем португальского нападающего, его активностью в прессинге и заряженностью на борьбу. Роналду побил несколько рекордов, но куда важнее, по мнению многих, было то, как он вел себя в коллективе: не тянул одеяло на себя, спокойно отдавал партнерам право исполнять штрафные удары и действовал на общее благо. Тем не менее нельзя было не замечать, что эти успехи пришлись на матч против одной из слабейших команд всего турнира. Это смущало и оставляло вопросы.
Игра с колумбийцами показала, что сомнения в эффективности Роналду были не беспочвенными. Большую часть матча футболисты сборной Португалии были вынуждены обороняться, а впереди создавали крайне мало опасных моментов. Роналду вновь оказался почти незаметен: он не создавал остроту, не диктовал темп, не выделялся в ключевых эпизодах. Правда, в отличие от встречи с конголезцами, в этом матче капитан хотя бы стабильно зарабатывал на себе фолы, пытаясь таким образом влиять на игру. Получилось не так провально, как против сборной ДР Конго, но точно не убедительно. И после этой встречи вопрос о том, как оценивать Роналду и всю сборную Португалии на групповом этапе, встал особенно остро.
Пользы все-таки больше, чем вреда
Если попытаться подвести черту, в игре нападающего все-таки позитива больше, чем негатива. Во-первых, Роналду не пытался тянуть одеяло на себя в атаке: он полностью смирился с ролью форварда, который часто действует в подыгрыше, помогает партнерам, открывает зоны и почти не бьет из заведомо безнадежных позиций. Это зрелое поведение, которое говорит о понимании своей текущей роли в команде.
Во-вторых, у Роналду нормальная реализация моментов: за турнир он нанес 13 ударов и забил 2 гола с игры — статистика не блестящая, но вполне рабочая.
В-третьих, Криштиану эпизодически включался в прессинг, и это было особенно заметно в поединке против сборной Узбекистана: там он действительно старался давить на оборону соперника и участвовать в командных действиях, иногда это даже приводило к голевым моментам.
При этом важно понимать, что Роналду — не центральная фигура, вокруг которой строится вся игра, и уж точно не главный виновник того, что сборная Португалии заняла лишь второе место в группе. Сама команда в целом не выглядит как единый, идеально работающий механизм: множество индивидуально сильных игроков пока не научились действовать как слаженный коллектив, и именно эта разобщенность становится главной проблемой португальцев. Такую сборную вполне можно обыгрывать, возможно, это получится сделать у хорватов уже в 1/16 финала. Хотя и сами «шашечные» на этом турнире не демонстрируют своего лучшего футбола.
Что касается Роналду, то он вряд ли сможет выйти на тот же уровень, что и Месси, Мбаппе или другие звезды мундиаля. Индивидуальную битву с главным соперником он, вероятно, проиграет — но проиграет достойно. В его игре нет прежней взрывной скорости, но есть опыт, хладнокровие и умение оказаться в нужном месте в нужное время. И даже если финальная глава его великой карьеры будет не такой яркой, как он хотел бы, она все равно останется важной частью футбольной истории.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
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- Капитан команды
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