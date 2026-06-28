Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.90
П2
1.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Обуза для команды или лидер? О Роналду на групповом этапе ЧМ

Сборная Португалии вышла в плей-офф со второго места в группе.

Источник: Reuters

Сборная Португалии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграла вничью с коллективом из Колумбии (0:0), показав слабую игру, но этого хватило для выхода в плей-офф со второго места в квартете. О дискуссиях вокруг значимости 41-летнего Криштиану Роналду для нынешней команды — в материале ТАСС.

По ходу чемпионата мира не утихают споры вокруг пользы Роналду для сборной Португалии. Если другие звезды, такие как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Винисиус, Холанд, однозначно восхищают болельщиков и экспертов своей игрой, то Роналду оставляет куда более неоднозначное впечатление. Точно так же, как и вся национальная команда Португалии.

После каждой игры было все сложнее одним словом описать и выступление португальцев, и роль их лидера: то ли это триумф ветерана, то ли напоминание о том, что время берет свое.

Три таких разных матча

Единственное, что объединяет все поединки группового этапа с участием сборной Португалии, — это неприкасаемость Роналду. Его неизменно выпускали в стартовом составе, его никогда не меняли по ходу встречи. План тренерского штаба вполне понятен: оставить Криштиану на скамейке запасных — значит серьезно рисковать атмосферой в коллективе, где капитан остается не просто игроком, а символом. Однако уже после первой игры с национальной командой ДР Конго (1:1) казалось, что такой статус может пошатнуться. В том матче Роналду почти не участвовал в прессинге и крайне редко касался мяча — всего 25 раз. Это стало его антирекордом на чемпионатах мира и Европы, если учитывать только полные игры. Статистика выглядела тревожно: лидер, который должен вести партнеров вперед, будто растворился на поле.

Затем последовал разгром сборной Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду оформил дубль. Эта игра вызвала совершенно противоположные эмоции у болельщиков и экспертов. Все восхищались голевым чутьем португальского нападающего, его активностью в прессинге и заряженностью на борьбу. Роналду побил несколько рекордов, но куда важнее, по мнению многих, было то, как он вел себя в коллективе: не тянул одеяло на себя, спокойно отдавал партнерам право исполнять штрафные удары и действовал на общее благо. Тем не менее нельзя было не замечать, что эти успехи пришлись на матч против одной из слабейших команд всего турнира. Это смущало и оставляло вопросы.

Игра с колумбийцами показала, что сомнения в эффективности Роналду были не беспочвенными. Большую часть матча футболисты сборной Португалии были вынуждены обороняться, а впереди создавали крайне мало опасных моментов. Роналду вновь оказался почти незаметен: он не создавал остроту, не диктовал темп, не выделялся в ключевых эпизодах. Правда, в отличие от встречи с конголезцами, в этом матче капитан хотя бы стабильно зарабатывал на себе фолы, пытаясь таким образом влиять на игру. Получилось не так провально, как против сборной ДР Конго, но точно не убедительно. И после этой встречи вопрос о том, как оценивать Роналду и всю сборную Португалии на групповом этапе, встал особенно остро.

Пользы все-таки больше, чем вреда

Если попытаться подвести черту, в игре нападающего все-таки позитива больше, чем негатива. Во-первых, Роналду не пытался тянуть одеяло на себя в атаке: он полностью смирился с ролью форварда, который часто действует в подыгрыше, помогает партнерам, открывает зоны и почти не бьет из заведомо безнадежных позиций. Это зрелое поведение, которое говорит о понимании своей текущей роли в команде.

Во-вторых, у Роналду нормальная реализация моментов: за турнир он нанес 13 ударов и забил 2 гола с игры — статистика не блестящая, но вполне рабочая.

В-третьих, Криштиану эпизодически включался в прессинг, и это было особенно заметно в поединке против сборной Узбекистана: там он действительно старался давить на оборону соперника и участвовать в командных действиях, иногда это даже приводило к голевым моментам.

При этом важно понимать, что Роналду — не центральная фигура, вокруг которой строится вся игра, и уж точно не главный виновник того, что сборная Португалии заняла лишь второе место в группе. Сама команда в целом не выглядит как единый, идеально работающий механизм: множество индивидуально сильных игроков пока не научились действовать как слаженный коллектив, и именно эта разобщенность становится главной проблемой португальцев. Такую сборную вполне можно обыгрывать, возможно, это получится сделать у хорватов уже в 1/16 финала. Хотя и сами «шашечные» на этом турнире не демонстрируют своего лучшего футбола.

Что касается Роналду, то он вряд ли сможет выйти на тот же уровень, что и Месси, Мбаппе или другие звезды мундиаля. Индивидуальную битву с главным соперником он, вероятно, проиграет — но проиграет достойно. В его игре нет прежней взрывной скорости, но есть опыт, хладнокровие и умение оказаться в нужном месте в нужное время. И даже если финальная глава его великой карьеры будет не такой яркой, как он хотел бы, она все равно останется важной частью футбольной истории.

Колумбия
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
Португалия
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Статистика
Колумбия
Португалия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
24
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
2
Фолы
12
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше