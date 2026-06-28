Обуза для команды или лидер? О Роналду на групповом этапе ЧМ

Единственное, что объединяет все поединки группового этапа с участием сборной Португалии, — это неприкасаемость Роналду. Его неизменно выпускали в стартовом составе, его никогда не меняли по ходу встречи. План тренерского штаба вполне понятен: оставить Криштиану на скамейке запасных — значит серьезно рисковать атмосферой в коллективе, где капитан остается не просто игроком, а символом. Однако уже после первой игры с национальной командой ДР Конго (1:1) казалось, что такой статус может пошатнуться. В том матче Роналду почти не участвовал в прессинге и крайне редко касался мяча — всего 25 раз. Это стало его антирекордом на чемпионатах мира и Европы, если учитывать только полные игры. Статистика выглядела тревожно: лидер, который должен вести партнеров вперед, будто растворился на поле.