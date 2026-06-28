У Аргентины спокойный путь до полуфинала, а Роналду не повезло. Интриги всех матчей 1/16 финала чемпионата мира

Правда, несмотря на все это, Англия вряд ли испытает много проблем с ДР Конго, слишком уж велика разница в классе. С другой стороны, в игре первого тура с Португалией африканцы показали, как умеют наказывать на пространстве. Тут много скоростных футболистов из топ-5 лиг плюс физически крепкая оборона. Англия уже столкнулась с чем-то подобным в матче с Ганой — и не факт, что научилась справляться с подобными вызовами. Так что для начала «Трем львам» нужно показать, что они сделали выводы из прошлых ошибок, а уже потом закладываться на встречу с Мексикой или Эквадором в ⅛. И тем более с Бразилией, Норвегией или Кот-д’Ивуаром в четвертьфинале.