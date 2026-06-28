У Аргентины спокойный путь до полуфинала, а Роналду не повезло. Интриги всех матчей 1/16 финала чемпионата мира

Завершился групповой этап чемпионата мира, и сейчас мы знаем все пары 1/16 финала. Получились две очень разные сетки — наполненная настоящими топами левая сторона, где оказались Германия, Франция, Нидерланды, Португалия, Испания и Бельгия; и правая — там расположились Аргентина, Англия и Бразилия, которые если и пересекутся, то уже на поздних стадиях турнира.
Левая сторона сетки
Германия — Парагвай
Германия выиграла свою группу и впервые за три последних ЧМ квалифицировалась в плей-офф, но вопросов к команде Нагельсманна очень много. Сломался Шлоттербек, ведущий защитник как при обороне, так и при построении атак, и качественно заменить его некем. Но главное — барахлит атака. Главный бомбардир — запасной форвард Дениз Ундав, а вот Хаверц, Вирц и Мусиала пока играют явно ниже своих возможностей.
Парагвай занял третье место, но грушей для битья он точно не будет. После поражения 1:4 от США парагвайцы собрались и провели два матча на ноль. В отборе они вообще пропустили всего 10 голов в 18 матчах — лучше показатель в Южной Америке только у Эквадора. Эта команда умеет сушить игру, связывать соперника и терпеть. Оборонительное трио Кубас — Гомес — Альдерете выглядит очень уверенно, и понадобится реальная изобретательность, чтобы с ним справиться.
Немцы остаются фаворитами, но им пора набирать обороты, так как в ⅛ финала с высокой долей вероятности придется столкнуться с Францией. А в четвертьфинале, скорее всего, будут поджидать Нидерланды. Параллельным курсом будет идти Испания, которая вполне может стать соперником по полуфиналу. Короче говоря, нужно показывать максимум как можно скорее.
Франция — Швеция
Швеция очень неоднозначно выступила в группе и получила болезненный разгром от Нидерландов (1:5). Грэм Поттер провалил матч тактически, дав слишком много свободы голландским флангам. С Францией повторять такую ошибку смерти подобно, учитывая качество вингеров соперника. К тому же до конца турнира выбыл ведущий защитник Хиен, и это очень плохая новость. С другой стороны, скандинавы могут наказать французов за высокую линию обороны, как уже делал Сенегал. Быстрая группа атаки в лице Дьекереша, Эланги и Исака должна постоянно искать пространство за спинами защитников, в этом главный шанс Швеции.
Потому Франция очень рассчитывает на скорое восстановление Салиба и то, что Рабьо, Коне и Тчуамени (двое из них точно выйдут в основе) дадут команде необходимую динамику в центре поля, а также обеспечат поддержку атакующей группы. Само собой, главный козырь команды Дешама — невероятная атака. Мбаппе и Дембеле набрали отличный ход, Олисе тоже постепенно прибавляет. Мало сомнений, что трехцветные забьют один-два гола, но вопросы к обороне остаются.
Как и у Германии, французам досталась сложная сетка — очень вероятны встречи с Бундестим, а также Нидерландами, Марокко, а если удастся добраться до полуфинала — с Португалией, Испанией или Бельгией.
ЮАР — Канада
Именно эти команды откроют стадию 1/16 финала. У обеих стран нет опыта выступлений в плей-офф ЧМ, для них это уже историческое достижение, но попадание в ⅛ станет настоящим подвигом. Канадцы получили бы очевидное преимущество, если бы финишировали первыми в группе — тогда сыграли бы в Ванкувере. Теперь же придется проделать долгий путь до Лос-Анджелеса, что может сказаться на качестве подготовки. Ключевая интрига — в каком состоянии будет главная звезда Альфонсо Дэвис. Пока он с трудом набирает форму. Если окажется в порядке, то именно на его фланге должны происходить главные события матча.
Для ЮАР важно возвращение после дисквалификации Тебохо Мокоэны — одного из ключевых полузащитников команды. А вот Темба Зване еще будет вне игры. Победа над более мощной Канадой станет настоящей сенсацией, но ЮАР может постараться хотя бы дотянуть до серии пенальти, а там включится козырь в виде вратаря Ронуэна Уильямса. Он отразил четыре 11-метровых в серии против Кабо-Верде на Кубке Африки-2024, потом еще два в матче за третье место с ДР Конго, а недавно справился с ударом с точки в финале африканской Лиги чемпионов за «Мамелоди Сандаунс».
В ⅛ победитель этой пары сыграет с победителем противостояния Нидерланды — Марокко и там уже в любом случае выступит в роли однозначного андердога.
Нидерланды — Марокко
Роналд Куман уже заявил, что не считает Нидерланды фаворитом этой пары. И его можно понять — «Оранжевые» много забивали в группе, но пропустили уже в семи матчах подряд, а сам Куман не раз подчеркивал проблемы с компактностью и скоростью переходов.
За Нидерланды говорит их атакующая структура с акцентом на фланги, где ставка делается на Думфриса и Гакпо. Но проблема в том, что на краях обороны у Марокко защитники мирового класса — Хакими и Мазрауи. В общем, есть ощущение, что в этом матче все решится именно в этих зонах — там будут происходить ключевые дуэли. Ну и ожидаем яркий футбол с обилием голов, так как обе команды играют очень открыто.
Интригует и форвард марокканцев Сайбари, забивавший в каждом из матчей группы. Судя по всему, этим летом за ним придут большие клубы. Его скорость может стать огромной проблемой для медлительной и иногда чудачащей голландской защиты.
Зато в ⅛ соперник окажется явно слабее — Канада или ЮАР. Так что у победителя отличные шансы добраться как минимум до четвертьфинала, где, скорее всего, его будет ждать Германия или Франция.
Португалия — Хорватия
Этот матч можно преподнести как встречу двух бывших партнеров по «Реалу» — Криштиану Роналду и Луки Модрича (ставшего, кстати, самым возрастным автором голевой передачи в истории ЧМ), но на деле тут куда больше интриг, чем кажется на первый взгляд. Хорватия тяжело прошла групповой этап — пропустила четыре от Англии, а затем натужно обыграла Панаму (1:0) и Гану (2:1). Но главное — несмотря на смену поколений, «шашечные» сохранили фирменный характер. Они умеют играть вторым номером против топ-сборных, терпеть и хладнокровно наказывать за ошибки.
Тем более Португалия сейчас выступает точно не на пределе возможностей — команда Роберто Мартинеса заняла второе место в группе, сумев обыграть только Узбекистан. С Колумбией так и вовсе удалось выстоять чуть ли не чудом. Посмотрим, решится ли португальский штаб оставить на скамейке Роналду или продолжит гнуть свою линию. В любом случае главная ответственность ляжет на полузащитников, которые обязаны обеспечить преимущество над хорватами в центре поля.
Фанаты Криштиану, которые надеются на то, что их кумир сможет напоследок выиграть ЧМ, могут посетовать на сложнейшую сетку. Даже в случае успеха дальше Португалию, скорее всего, будут ждать очень серьезные соперники — Испания в ⅛, Бельгия или США в четвертьфинале, Германия, Франция, Марокко или Нидерланды в полуфинале. Не сравнить с куда более простой сеткой Аргентины.
Испания — Австрия
Испанцы в этой встрече могут нарваться на множество неприятностей. Во-первых, «Красная фурия» не очень убедительно выглядела на групповом этапе — не пропустила ни разу, разгромила Саудовскую Аравию, но в матчах с Кабо-Верде и Уругваем забила лишь один мяч. Во-вторых, Австрия сильна в первую очередь мощным прессингом, который может серьезно ударить по главному козырю Испании — владению мячом. К тому же, вероятно, придется обходиться без получивших травмы Уильямса и Пино, что нанесет урон остроте в атаке, которой и без того не хватает.
С другой стороны, австрийцы явно оставили очень много сил в последнем туре с Алжиром (3:3), на последних минутах спасшись от поражения. Команда Ральфа Рангника не имеет в составе суперзвезд, но работает очень слаженно и может доставить любому гранду много неприятностей. Основная задача — сдержать Ямаля, главного генератора опасных моментов. С остальными будет попроще.
Есть резон ожидать в ⅛ встречу чемпионов Европы с Португалией, это настоящая европейская классика. Плюс ремейк последнего финала Лиги наций, в котором португальцы неожиданно для многих одержали победу.
США — Босния и Герцеговина
Уже за несколько дней до матча соцсети кипят из-за высказывания американской журналистки ABC7 Эбигейл Велес, которая в эфире заявила, что не сможет найти Боснию на карте, ничего о ней не знает и не хочет знать. В интернете успели обвинить американцев в отсутствии уроков географии и высокомерии, а боснийские футболисты точно в курсе этой истории.
Конечно, США — фаворит этой пары, и поражение от Турции в последнем туре не должно особо смущать, так как Почеттино выставил резервный состав. Так что лидеры подойдут к 1/16 свежими. Американцы наверняка будут пытаться разгонять атаки через фланги, проводить быстрые выпады после отборов и искать передачами Пулишича с Балогуном.
Босния, в свою очередь, должна сделать ставку на стандарты и креатив молодых вингеров Махмича и Алайбеговича. В целом балканская сборная смотрелась на групповом этапе блекло и показала себя только с сильно уступающим в классе Катаром. Так что наверняка будет по большей части отсиживаться в обороне и ловить соперника на контратаках. Для США это тест на зрелость, так как Боснии терять уже нечего, выход в плей-офф для нее — большое достижение. А вот от хозяев турнира на родине ждут многого, называя эту сборную сильнейшей в истории.
Победитель пары выйдет либо на Бельгию, либо на Сенегал. Так что если США удастся справиться с Боснией, будет шанс добраться даже до четвертьфинала, что станет огромным успехом для страны-хозяйки.
Бельгия — Сенегал
Одна из самых интригующих пар 1/16 финала. Бельгия и Сенегал очень тяжело вкатывались в этот ЧМ и смогли одержать первые победы лишь в третьем туре. Обе сборные в нем оформили разгром откровенно слабых соперников (Новой Зеландии и Ирака соответственно), забив по пять голов. И вот вопрос — была ли это сиюминутная вспышка или реальный запуск мотора?
Руди Гарсия в последнем матче оставил в запасе Лукаку и доверился Троссару, который оформил дубль, но Ромелу вышел со скамейки и тоже забил. Так что перед Руди Гарсией стоит интересная дилемма, кого теперь выпускать в центре нападения. Но это вопрос второстепенный, ключевая задача ляжет на плечи 35-летнего Де Брейне, которому вместе с Тилемансом и Онаной нужно будет обеспечить контроль в центре поля.
Вызывает вопросы и скудная защитная линия, ей необходимо сдержать яркую атаку сенегальцев в лице Мане, Джексона и Диао. Африканцы — одна из самых вертикальных и скоростных сборных на этом ЧМ, сильный контраст с постаревшей Бельгией.
В случае успеха одна из сборных сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина, а в четвертьфинале с высокой долей вероятности встретится с Испанией или Португалией, и там уже ни Бельгия, ни Сенегал точно не будут фаворитами.
Правая сторона сетки
Бразилия — Япония
В октябре 2025-го Бразилия уступила Японии в товарищеском матче 2:3, хотя вела 2:0 после первого тайма. Так что недооценивать команду Хадзимэ Мориясу точно не стоит — она уже дала бой в группе Нидерландам и Швеции, а также разгромила Тунис.
Другое дело, что в этот раз японцам придется обходиться без целого ряда лидеров, принимавших участие в той октябрьской встрече, — на турнир не поехали ни Митома, ни Кубо, ни Эндо с Минамино. Зато в огне Аясэ Уэда и Даити Камада. Они спокойно могут находить пространство за спинами бразильской обороны, которая точно расположится высоко.
Команда Карло Анчелотти со скрипом начала групповой этап, но набрала очень приличный ход. Винисиус уже забил четыре мяча, три на счету Матеуса Куньи. Плюс вернулся Неймар, от которого ждут нестандартных решений в самой важной части турнира. Но у Бразилии вырисовывается проблема в средней линии, где нестабильно выступает Каземиро. Рисунок игры легко предсказать — «селесао» будут много владеть мячом, а японцы — искать шансы в контратаках. Мы уже видели, что бразильцы могут быть уязвимы к быстрым выпадам, чем пользовались в первом туре марокканцы. Плюс стоит учитывать, что пентакампеонам не оказали достойного сопротивления ни Шотландия, ни Гаити.
Если удастся пройти Японию, дальше — либо Норвегия, либо Кот-д’Ивуар, в четвертьфинале велик шанс нарваться на Англию, а в полуфинале — на Аргентину. Так что уже ближайшая неделя должна дать ответ на вопрос: вышла ли Бразилия из затяжного кризиса?
Кот-д’Ивуар — Норвегия
Почти нет сомнений, что в этом матче мы увидим много, очень много силовой борьбы. Столе Сольбаккен отметил, что Кот-д’Ивуар — одна из лучших команд этого ЧМ в плане физики. И с ним трудно поспорить, у африканцев мощная защитная линия и реактивные фланги в лице Пепе, Диалло и особенно Диоманде. Команда с Берега Слоновой Кости впервые в истории вышла в плей-офф и показала зубы в матчах с Эквадором и Германией плюс без труда справилась с Кюрасао. Возможно, станет одним из главных открытий турнира.
Но Сольбаккен сознательно дал отдых почти всей основе в матче с Францией, так что в плане движения Норвегия сопернику уступить не должна. Да и с динамикой у нее тоже полный порядок — Холанн и Нуса могут разорвать на пространстве. К тому же норвежцы очень сыграны и тактически подкованы, а талант Эдегора должен обеспечить поток нестандартных решений. Ко всему прочему скандинавы позиционируют себя очень скромно — Холанн после победы над Сенегалом подчеркивал, что сборной нужно наслаждаться моментом и не строить из себя фаворита.
В любом случае обеим сборным предстоит двигаться шаг за шагом, в случае успеха их в ⅛ финала, скорее всего, будет ждать мощнейшая проверка Бразилией.
Мексика — Эквадор
Мексиканцы выиграли группу A с идеальными показателями: 9 очков и 3 сухих матча. Но тренер Хавьер Агирре даже после удачного старта был недоволен качеством игры и говорил о проблемах с целостностью на протяжении всех 90 минут. Однако за хозяев турнира будет домашний стадион «Ацтека».
По классу исполнителей мексиканцы уступают Эквадору, только южноамериканская сборная очень неровно прошла групповой этап и вышла в плей-офф с огромным трудом. Она хороша в обороне, но явно страдает из-за отсутствия качества в передней линии. В матче с Германией эквадорцы отдали все силы, но получили убойный заряд уверенности в собственных силах.
Скорее всего, победитель этой пары попадет в ⅛ на Англию. Обе команды умеют действовать вторым номером. Пока же и Мексике, и Эквадору необходимо бросить все силы на очную встречу. Это два очень равных соперника.
Англия — ДР Конго
Англия выиграла свою группу, но все еще не сняла старый вопрос: что будет, если соперник сядет глубоко и заставит ее вскрывать плотный блок? После 0:0 с Ганой хайп вокруг команды Тухеля остыл, а вопросы к атаке против компактной обороны вернулись. Да и с Панамой пришлось промучиться более часа, пока Беллингем не открыл счет.
Правда, несмотря на все это, Англия вряд ли испытает много проблем с ДР Конго, слишком уж велика разница в классе. С другой стороны, в игре первого тура с Португалией африканцы показали, как умеют наказывать на пространстве. Тут много скоростных футболистов из топ-5 лиг плюс физически крепкая оборона. Англия уже столкнулась с чем-то подобным в матче с Ганой — и не факт, что научилась справляться с подобными вызовами. Так что для начала «Трем львам» нужно показать, что они сделали выводы из прошлых ошибок, а уже потом закладываться на встречу с Мексикой или Эквадором в ⅛. И тем более с Бразилией, Норвегией или Кот-д’Ивуаром в четвертьфинале.
Аргентина — Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира, пробившись в плей-офф, так что уже может быть горда собой. Ни одного поражения на турнире — просто вау! Плюс за спиной остались куда более мощные Саудовская Аравия и Уругвай.
В матче с Испанией команда доказала, что умеет сушить игру против более классного соперника. Но тут придется столкнуться с Месси, который и в 39 остается мастером вскрытия низких блоков. Так что задача андердога — не пропустить быстрый мяч и постараться дожить до овертайма. Ну и надеяться на очередное чудо 40-летнего Возиньи.
Аргентина — очевидный фаворит, но на прошлом ЧМ мы уже видели, как она может упираться в плотную стену. Тут важно не допустить недооценки соперника и подойти к встрече ответственно. Да, настоящие битвы у чемпионов мира, скорее всего, состоятся уже на более поздних этапах, но расслабляться рано. Даже несмотря на то что в ⅛ они проверят на прочность победителя скромной пары Австралия — Египет (сетка у «альбиселесте» благоприятная), в четвертьфинале их ждут Алжир, Швейцария, Колумбия или Гана. А дальше есть шанс встретиться с по-настоящему серьезным соперником в лице Бразилии или Англии.
Австралия — Египет
Главный вопрос по сборной Египта касается Мохамеда Салаха. Лидер команды получил травму задней поверхности бедра — и не факт, что восстановится к 1/16. Египет прошел групповой этап без поражений, но точно не произвел какого-то монолитного впечатления — были ошибки в обороне, зачастую барахлила атака, особенно в завершении.
Плюс египтян в том, что они не полностью зависят от Салаха — роль лидеров распределяют и Ашур с Трезеге. Но при этом команде явно не хватает надежности сзади — африканцы пропустили в каждом матче группового этапа.
Австралия в этом плане — равный по классу соперник. Хотя на качестве точно скажется потеря Итальяно и Леки из-за травм. Звезд с неба этот коллектив не хватает, но отличается дисциплиной и умением играть на результат. Конечно, порой их футбол становится слишком вязким и унылым, но блеска от австралийцев никто не ждет — исполнителей уровня Тима Кэхилла там не было уже давно.
Швейцария — Алжир
Судьба столкнула тренера Владимира Петковича со сборной, в которой он работал много лет и выводил ее в четвертьфинал Евро-2020. Алжир под его руководством провел очень неоднозначный групповой этап — влетел Аргентине (0:3), затем добыл волевую победу над Иорданией (2:1) и устроил перестрелку с Австрией (3:3). Это взрывная, но нестабильная команда, от которой не знаешь, чего ожидать.
Швейцария под руководством Мурата Якина более предсказуема — ставка на контроль, фланговые атаки и дисциплину. Плюс на глазах становится звездой молодой Манзамби, оформивший четыре результативных действия на турнире.
Петкович знает Швейцарию лучше, чем любой тренер на турнире, но европейцы все же кажутся более цельной командой. Да и дойти могут далеко — в ⅛ будет ждать победитель пары Колумбия — Гана, и лишь в четвертьфинале есть большая вероятность встретиться с по-настоящему топовой сборной — Аргентиной.
Колумбия — Гана
Ничью с Португалией в последнем туре группового этапа Колумбия может считать успехом, но Нестор Лоренсо подчеркивает, что его команда должна более ответственно подходить к реализации моментов. С неуступчивой Ганой это и правда может стать определяющим фактором, обороняться африканцы умеют отлично.
Карлуш Кейруш в матче против Англии показал, что знает, как закрывать пространство и сбивать ритм фавориту. Для Колумбии это проверка хладнокровия: если снова создать много и не забить, есть большой риск вылететь с турнира уже в ближайшие дни. С другой стороны, велики шансы добраться до четвертьфинала, так как и Швейцария, и Алжир — вполне проходимые соперники.