Кейн — второй игрок в истории с 20+ голами на ЧМ и Евро

Дубль позволил Кейну достичь отметки в 20 голов в финальных стадиях крупных турниров сборных — на чемпионатах мира и Европы. Теперь у него 13 голов на мундиалях и 7 на Евро.
Кейн стал всего вторым игроком в истории, кому покорилась такая статистика, сообщает Opta. Первым является Криштиану Роналду, у которого 24 таких гола (10 + 14).
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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