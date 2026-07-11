В Перу во время ЧМ-2026 более 500 новорожденных младенцев назвали в честь Эрлинга Холанда

По данным перуанского ЗАГСа, 468 детей назвали Холандом, еще 91-го младенца — Эрлингом Холандом.
«Большие футбольные звезды служат источником вдохновения для перуанцев давать своим детям запоминающиеся и знаменитые имена», — заявил представитель ЗАГСа Иван Торрес в эфире телеканала Panamericana Television.
Большинство перуанских новорожденных, названных в честь Холанда, были зарегистрированы в первые дни мундиаля, и их число резко возросло, когда норвежцы вышли в четвертьфинал, обыграв Бразилию благодаря дублю Эрлинга.
Футбольная лихорадка не в первый раз вдохновляет молодых перуанских родителей: 3402 новорожденных в стране были названы в честь Лионеля Месси, у Криштиану Роналду в Перу 1185 тезок, а еще 1241 младенцев получили имя в чести Ламина Ямаля. Кроме того, не менее 33 809 человек в Перу носят имя Неймара.