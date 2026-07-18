Хабиб — о матче за 3-е место: «Хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал лидером в бомбардирской гонке на ЧМ»

Отметим, что боец является давним поклонником португальского нападающего Криштиану Роналду.
"Англия — Франция. Если честно этот матч я хотел видеть в финале, а не за 3 место.
Но что есть то есть, Испания и Аргентина выдали мощнейший чемпионат и заслуженно вышли в финал.
В этом матче я болею за Францию и хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал единоличным лидером в бомбардирской гонке (вы поняли почему).
Мое личное мнение Англия стала жертвой стратегии своего тренера, с таким атакующим составом футболистов в обойме — ты не можешь играть от обороны", — написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.
Отметим, что у Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на этом чемпионате мира по 8 голов. Но аргентинец лидирует в гонке бомбардиров за счет большего количества голевых передач — 4 против 3.
Матч за 3-е место между сборными Франции и Англии пройдет в ночь на 19 июля. Игра начнется в 0:00 по московскому времени.