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Хабиб — о матче за 3-е место: «Хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал лидером в бомбардирской гонке на ЧМ»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы, чтобы форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в списке бомбардиров.

Отметим, что боец является давним поклонником португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Англия — Франция. Если честно этот матч я хотел видеть в финале, а не за 3 место.

Но что есть то есть, Испания и Аргентина выдали мощнейший чемпионат и заслуженно вышли в финал.

В этом матче я болею за Францию и хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал единоличным лидером в бомбардирской гонке (вы поняли почему).

Мое личное мнение Англия стала жертвой стратегии своего тренера, с таким атакующим составом футболистов в обойме — ты не можешь играть от обороны", — написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.

Отметим, что у Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на этом чемпионате мира по 8 голов. Но аргентинец лидирует в гонке бомбардиров за счет большего количества голевых передач — 4 против 3.

Матч за 3-е место между сборными Франции и Англии пройдет в ночь на 19 июля. Игра начнется в 0:00 по московскому времени.

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