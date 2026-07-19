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Мбаппе обошел Марадону по количеству игр на чемпионатах мира по футболу

Француз вышел в стартовом составе на матч за третье место с англичанами.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе превзошел победителя чемпионата мира — 1986 аргентинца Диего Марадону по количеству проведенных матчей в истории турнира.

Француз с первых минут вышел на поле в игре за третье место мирового первенства — 2026 против команды Англии. Он довел число встреч на чемпионатах мира до 22 и вышел на чистое восьмое место по этому показателю. Теперь его опережают только аргентинец Лионель Месси (33), португалец Криштиану Роналду (27), немцы Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), итальянец Паоло Мальдини, хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер (по 23).

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. В финале сыграют сборные Испании и Аргентины, которая является действующим обладателем трофея.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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