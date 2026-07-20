Финал в одни ворота. Испания слишком хороша даже для Месси

Кто-то говорит, что Лионель в нынешнем энергосберегающем режиме сможет сыграть и на ЧМ-2030 в 43 года, но в это категорически не верится. Даже у самого гениального футболиста есть физиологический предел. Конечно, это был последний матч Месси на ЧМ. Прощальная гастроль. И как же здорово, что заключительные кадры легендарного сериала пришлись не на Египет или Кабо-Верде в начале плей-офф, а на финал! Лео всей карьерой заслужил именно такое ее завершение — на глазах у всего мира в решающем матче.