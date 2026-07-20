Финал в одни ворота. Испания слишком хороша даже для Месси

И все-таки Испания. Как в 2010-м
Футбол — это не кино, в нем нет сценария, за это мы и любим спорт. Хотя в этот раз, кажется, многим хотелось, чтобы случилось по всем законам блокбастера: главный герой разбирается с соперниками, добирается до цели, зрители плачут от умиления — хеппи-энд.
Выход Аргентины в финал сразу обозначил главную интригу для всей планеты, кроме двух стран-участниц, — станет ли Месси чемпионом мира во второй раз. Слишком огромен масштаб личности, чтобы затмить все остальное. Впрочем, насчет стран-участниц — тоже спорный момент. Автор биографий Лео и Марадоны Серхио Левински в интервью «СЭ» заметил: «Многие футболисты хотят даже не столько чтобы Аргентина стала чемпионом, сколько чтобы трофей взял именно Месси». Если в этом и есть преувеличение, то небольшое.
Кто-то говорит, что Лионель в нынешнем энергосберегающем режиме сможет сыграть и на ЧМ-2030 в 43 года, но в это категорически не верится. Даже у самого гениального футболиста есть физиологический предел. Конечно, это был последний матч Месси на ЧМ. Прощальная гастроль. И как же здорово, что заключительные кадры легендарного сериала пришлись не на Египет или Кабо-Верде в начале плей-офф, а на финал! Лео всей карьерой заслужил именно такое ее завершение — на глазах у всего мира в решающем матче.
Да, оно не получилось триумфальным. Нынешняя Испания слишком хороша. Она без особого напряжения в полуфинале переехала Францию, которая с Мбаппе, Дембеле, Олисе и Дуэ казалась непобедимой машиной. На «оле», играючи.
И так же случилось с Аргентиной, что не стало большой сенсацией. «Красная фурия» лучше всех контролирует мяч, без него сопернику остается только обороняться, а Аргентине это приходилось делать фактически вдесятером — Месси не хватает сил и резкости для участия в отборе. Да и вдесятером лишь до момента глупейшего удаления на 90+3-й минуте Энцо Фернандеса, подставившего команду.
А Лео бы туда — к чужой штрафной, придумать что-то гениальное, но Испания такой роскоши сопернику не дала. Ноль ударов за 90 минут не только в створ, но и вообще! Финал в одни ворота, если не считать навала аргентинцев в самом конце овертайма.
У Испании действительно самая совершенная команда последних четырех лет. Чемпион Европы-2024. Сборная, которая не проигрывает (исключая серии пенальти) уже в 38 матчах подряд. За весь чемпионат мира она пропустила всего один гол. Машина!
Испания сильна системой. Кукурелья, Порро, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Ойярсабаль перекрывают кислород любому. При этом без потери качества, а то и с увеличением давления выскакивают Педри, Мерино, Уильямс, Ферран Торрес. Двое последних и сделали решающий гол команды-чемпиона.
А Месси в итоге не стал ни лучшим бомбардиром турнира, ни лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (Мбаппе перебил показатели одним махом в шоу-матче за третье место), ни двукратным победителем ЧМ. Но от этого никто Лионеля меньше любить и ценить не станет. Он сделал в свои 39 лет все, что мог, втащив себя и сборную в финал, подарив нам этот исторический матч.
Это была славная охота, Лео. Ты был лучшим в XXI веке, но не в финале ЧМ-2026. Все-таки футбол не кино.
Автор: Константин Алексеев
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти