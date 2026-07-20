Месси пропал, Торрес забил. Испанцы победили аргентинцев в финале ЧМ-2026

Сборная Испании полностью переиграла соперника. Аргентинцы стали первой командой, которая не нанесла ни одного удара в решающем матче в основное время. Капитан и лучший бомбардир сборной Аргентины Лионель Месси не то что не имел моментов, а даже почти не касался мяча, ведь владение мячом с большим преимуществом было за командой Испании. В итоге аргентинцы нанесли лишь два удара (0 в створ ворот) по итогам более 120 минут игры. На счету испанцев 20 ударов (12 в створ).