Месси пропал, Торрес забил. Испанцы победили аргентинцев в финале ЧМ-2026

Сборная Испании полностью переиграла соперника. Аргентинцы стали первой командой, которая не нанесла ни одного удара в решающем матче в основное время. Капитан и лучший бомбардир сборной Аргентины Лионель Месси не то что не имел моментов, а даже почти не касался мяча, ведь владение мячом с большим преимуществом было за командой Испании. В итоге аргентинцы нанесли лишь два удара (0 в створ ворот) по итогам более 120 минут игры. На счету испанцев 20 ударов (12 в створ).
Несмотря на отсутствие результативных действий, Месси установил несколько рекордов. Сначала 39-летний нападающий стал самым возрастным полевым футболистом, который принял участие в финале чемпионата мира. Прежде рекорд удерживал швед Гуннар Грен (37 лет и 241 день). Самым возрастным игроком является итальянский вратарь Дино Дзофф, который сыграл в возрасте 40 лет и 133 дней в финале 1982 года против команды ФРГ (3:1). Также Месси стал вторым после бразильца Кафу футболистом, сыгравшим в трех финалах чемпионатов мира.
Главной силой сборной Испании был 19-летний нападающий Ламин Ямаль. Он был наиболее активен в атаке «Красной фурии», но результативными действиями также не отметился. Нападающий вошел в тройку самых молодых футболистов, начавших финальный матч чемпионата мира в стартовом составе. В более молодом возрасте в финале турнира играли только бразилец Пеле (17 лет 249 дней; 1958 год) и итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день; 1982).
Первый тайм финального матча не подарил болельщикам большого количества моментов. Команды Аргентины и Испании установили антирекорд по количеству ударов за первую половину встречи — 3. Прежде наименьшее число ударов было нанесено в двух встречах с участием аргентинцев — в матчах с немцами (2014) и французами (2022). Тогда соперники на двоих нанесли по шесть ударов. Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес был заменен в концовке первого тайма из-за травмы. Вместо него вышел Николас Отаменди.
В компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Энцо Эрнандес, аргентинцы остались в меньшинстве. Испанцы владели тотальным преимуществом, и на 106-й минуте это вылилось в забитый мяч, отличился вышедший на замену Ферран Торрес. В самом конце встречи аргентинцы смогли ответить двумя опасными моментами с участием Джулиано Симеоне, но в первом случае его прострел прервали, во втором он пробил выше ворот. После окончания встречи Месси не сдержал слез.
Церемония закрытия и шоу в перерыве
Начало матча было задержано на 6 минут из-за затянувшейся церемонии закрытия чемпионата мира. Она должна была стартовать за 1,5 часа до начала встречи, но началась с 10-минутной задержкой. Как сообщил журналист Роб Харрис, это было связано с усилением охраны в связи с приездом на игру президента США Дональда Трампа.
Хедлайнером церемонии закрытия стал американский рэпер Post Malone. Также выступили американский блогер IShowSpeed и певица Swae Lee. Национальный гимн США исполнила Дженнифер Хадсон. Робби Уильямс, Лора Паузини, Николь Шерзингер спели официальный гимн турнира Desire. Кубок мира на поле вынесли чемпионы мира испанец Андрес Иньеста и аргентинец Марио Кемпес.
Также перед началом финального матча выступил с речью американский актер Том Круз. Начало игры объявили два известных американских ринг-анонсера боев братья Майкл и Брюс Бафферы.
После довольно скучного первого тайма в исполнении команд произошло одно из ожидаемых событий — шоу в перерыве. В общей сложности оно заняло 27 минут. В этом шоу были собраны все «сливки» и самые известные звезды эстрады. Начала шоу певица Мадонна, которая была в сопровождении чемпионов мира бразильцев Роналдиньо и Роналдо. Далее выступили венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, группа BTS из Республики Корея, Джастин Бибер, а также Шакира.
Колумбийская исполнительница вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy исполнила неофициальный гимн чемпионата мира 2026 года Dai Dai. В ее номере участвовала 9-летняя Есения из России, которая прошла предварительный отбор. Во время их выступления на полотне, постеленном на газоне, были написаны слова на разных языках, в том числе и на русском — «любовь», «мир», «исследовать», «связь».
О сборной Испании и лучших игроках
Все индивидуальные награды чемпионата мира получили футболисты сборной Испании. Полузащитник Родри был признан лучшим игроком турнира, защитник Пау Кубарси — лучшим молодым футболистом, Унаи Симон — лучшим вратарем. Забивший победный гол в финале Торрес стал лучшим футболистом решающего матча.
Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев (1:0 после дополнительного времени). Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. По числу титулов сборная Испании сравнялась с французами и уругвайцами, их опережают команды Бразилии (5), Германии, Италии (по 4) и Аргентины (3).
Команда Испании также стала первой сборной, победившей на чемпионате мира с одним пропущенным мячом за турнир. Прежде рекорд удерживали сборные Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010). Эти команды пропустили по два раза.
Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В нем впервые приняло участие 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.