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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном — по 48 голов. Рекорд у Роналду — 140

Форвард «ПСЖ» оформил дубль в ответном матче ¼ финала с «Барселоной» (4:1).

Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном — по 48 голов. Рекорд у Роналду — 140 | Источник: Sports.Ru

Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):

1. Криштиану Роналду — 140 голов*

2. Лионель Месси — 129.

3. Роберт Левандовски — 94.

4. Карим Бензема — 90.

5. Рауль — 71.

6. Руд ван Нистелрой — 56.

7. Томас Мюллер — 54.

8. Тьерри Анри — 50.

9−11. Килиан Мбаппе — 48.

9−11. Златан Ибрагимович — 48.

9−11. Андрей Шевченко — 48.

Отметим, что Альфредо Ди Стефано забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов. УЕФА не учитывает его результат в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

* — несмотря на то, что голы в квалификации не учитываются, УЕФА иногда указывает, что у Роналду 141 гол — с учетом мяча в ворота «Дебрецена» за «Манчестер Юнайтед» в квалификации в 2005 году.

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