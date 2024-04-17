Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном — по 48 голов. Рекорд у Роналду — 140
Форвард «ПСЖ» оформил дубль в ответном матче ¼ финала с «Барселоной» (4:1).
Форвард «ПСЖ» оформил дубль в ответном матче ¼ финала с «Барселоной» (4:1).
Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):
1. Криштиану Роналду — 140 голов*
2. Лионель Месси — 129.
3. Роберт Левандовски — 94.
4. Карим Бензема — 90.
5. Рауль — 71.
6. Руд ван Нистелрой — 56.
7. Томас Мюллер — 54.
8. Тьерри Анри — 50.
9−11. Килиан Мбаппе — 48.
9−11. Златан Ибрагимович — 48.
9−11. Андрей Шевченко — 48.
Отметим, что Альфредо Ди Стефано забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов. УЕФА не учитывает его результат в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
* — несмотря на то, что голы в квалификации не учитываются, УЕФА иногда указывает, что у Роналду 141 гол — с учетом мяча в ворота «Дебрецена» за «Манчестер Юнайтед» в квалификации в 2005 году.