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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Барколя о Роналду: «Всегда поражал его менталитет. Хочется работать, как он, и верить, что благодаря этому можно добиться всего»

— Что для тебя значит Лига чемпионов?

— Раньше я говорил себе, что очень хочу там сыграть. Забив гол и отдав голевую передачу, я еще больше укрепился в своей идее выиграть ее.

— Какой матч в твоем детстве оказал на тебя особое влияние?

— Для меня это были финалы. Я всегда получал огромное удовольствие от их просмотра. Моей целью всегда было испытать эмоции команды-победителя.

— А какой финал особенно?

— Я бы сказал, «Реал» — «Атлетико» (в 2014 году — Sports), когда Серхио Рамос забил головой на последней минуте.

— Какой игрок впечатлял тебя в детстве?

— В этом соревновании это был Криштиану Роналду. Видеть, как он забивает почти в каждом матче, даже в финале, как он тащит свою команду, было необыкновенно каждый раз, когда я его видел.

На самом деле, это длилось все мое детство. Мне всегда нравился Роналду, я видел, как он много работает и забивает. Больше всего меня поражал его менталитет — никогда не сдаваться. И благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Я всегда много работал, у меня был хороший настрой. Этому я научился у него.

Каждый раз, когда мы видим, как он превосходит самого себя, нам, молодым людям, очень приятно наблюдать за ним. Хочется работать, как он, и верить, что, работая, можно добиться всего.

— Если бы ты встретился с ним, что бы ты ему сказал?

— Я бы поздравил его со всем, чего он достиг, и сказал бы спасибо за то, что подарил мне столько эмоций в детстве, — сказал вингер «ПСЖ» в интервью пресс-службе УЕФА.

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