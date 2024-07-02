У Роналду худшая реализация на Евро по xG. Лукаку — 2-й, Хавертц — 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн — в топ-10

У Роналду худшая реализация на Евро. Лукаку — 2-й, Хавертц — 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн — в топ-10 | Источник:

Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 2,9 ожидаемых голов.