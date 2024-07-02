У Роналду худшая реализация на Евро по xG. Лукаку — 2-й, Хавертц — 3-й, Мбаппе, Ямаль и Гризманн — в топ-10
Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов).
Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 2,9 ожидаемых голов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-2,9 xG);
2. Ромелу Лукаку (-2,3);
3. Кай Хавертц (-2);
4. Ламин Ямаль (-1,8);
5. Александар Митрович (-1,8);
6. Антуан Гризманн (-1,6);
7. Килиан Мбаппе (-1,5);
8. Анте Будимир (-1,4);
9. Расмус Хейлунд (-1,4);
10. Бруно Петкович (-1,3).
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