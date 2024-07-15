Родри — фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль — в топ-5, Мбаппе — 7-й, Ямаль — 12-й, Месси — 16-й | Источник:

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