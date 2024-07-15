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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Родри — фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль — в топ-5, Мбаппе — 7-й, Ямаль — 12-й, Месси — 16-й

После окончания Евро-2024 и Кубка Америки портал Goal представил финальный рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году.

Родри — фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль — в топ-5, Мбаппе — 7-й, Ямаль — 12-й, Месси — 16-й | Источник: Sports.Ru

Полузащитник сборной Испании, признанный лучшим игроком чемпионата Европы, вышел в лидеры списка, опередив Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити»).

2. Винисиус Жуниор («Реал»).

3. Джуд Беллингем («Реал»).

4. Даниэль Карвахаль («Реал»).

5. Лаутаро Мартинес («Интер»).

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру).

7. Килиан Мбаппе («Реал»).

8. Харри Кейн («Бавария»).

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»).

10. Нико Уильямс («Атлетик»).

11. Флориан Виртц («Байер»).

12. Ламин Ямаль («Барселона»).

13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

15. Альваро Мората («Атлетико»).

16. Лионель Месси («Интер Майами»).

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

19. Букайо Сака («Арсенал»).

20. Родриго («Реал»).

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