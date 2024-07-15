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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Журналист и друг Роналду о судье финала Кубка Америки: «Было очевидно, что Колумбии не позволят выиграть». Испанец указал на падение Кордобы в штрафной после стыка с Мак Аллистером

Колумбийская сборная уступила Аргентине со счетом 0:1. Аргентина забила в дополнительное время, на 112-й минуте, — Лаутаро Мартинес обыграл вратаря Камило Варгаса.

Журналист и друг Роналду о судье финала Кубка Америки: «Было очевидно, что Колумбии не позволят выиграть». Испанец указал на падение Кордобы в штрафной после стыка с Мак Аллистером | Источник: Sports.Ru

Во втором тайме бразильский арбитр Рафаэль Клаус не назначил пенальти в пользу Колумбии. На 73-й минуте аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер ударил по ноге колумбийского форварда Джона Кордобы в штрафной, но после проверки ВАР судья решил не ставить на точку, что вызвало протесты со стороны колумбийской команды.

«Поздравляем Колумбию с борьбой против ВСЕГО. Было очевидно, что они не позволят вам выиграть», — написал Агирре в твиттере, сопроводив пост картинкой фола Мак Аллистера.

Журналист, являющийся другом Криштиану Роналду, был не единственным, кто упрекнул работу судейской бригады. В ряде комментариев пользователей соцсетей содержалась резкая критика организационных и судейских нарушений, выявленных на Кубке Америки.

Комментаторы высказывали мнение, что турнирная сетка и логистика соревнований сыграли на пользу команде Лионеля Месси, отмечает infobae.

Фото: https://x.com/elvarcentral.

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