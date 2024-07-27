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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

43 тысячи зрителей посетили презентацию Эндрика в «Реале». У Роналду и Мбаппе было по 80 тысяч

18-летний нападающий подписал контракт с испанским клубом и официально был представлен на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

43 тысячи зрителей посетили презентацию Эндрика в «Реале». У Роналду и Мбаппе было по 80 тысяч | Источник: Sports.Ru

Напомним, что презентации Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе в качестве футболистов мадридцев посетили 80 тысяч болельщиков.

Когда Роналду переходил в «Реал», ему было 24 года, Мбаппе — 25.

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