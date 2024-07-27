43 тысячи зрителей посетили презентацию Эндрика в «Реале». У Роналду и Мбаппе было по 80 тысяч
18-летний нападающий подписал контракт с испанским клубом и официально был представлен на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
18-летний нападающий подписал контракт с испанским клубом и официально был представлен на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, что презентации Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе в качестве футболистов мадридцев посетили 80 тысяч болельщиков.
Когда Роналду переходил в «Реал», ему было 24 года, Мбаппе — 25.
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