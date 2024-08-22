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Палмер назвал Мбаппе лучшим игроком на данный момент, Роналду — лучшим завершителем в истории, Крооса — лучшим распасовщиком. Между Криштиану и Месси Коул выбрал Лионеля

— Лучший футболист, с которым вы когда-либо играли вместе?

Источник: Sports.Ru

— Кевин де Брюйне.

— На кого вы хотели быть похожим в детстве?

— Месси.

— Лучший игрок мира прямо сейчас?

— Я бы назвал Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.

— Выберите кого-то одного.

— Мбаппе.

— Лучший игрок всех времен из Англии?

— Уэйн Руни.

— Если бы ваша жизнь зависела от единственного пенальти, кто бы его пробил?

— Я.

— Лучший распасовщик в истории?

— Кевин де Брюйне, Трент… Нет, Тони Кроос.

— Лучший завершитель в истории?

— Криштиану Роналду.

— Лучший дриблер?

— Неймар.

— Месси или Роналду?

— Месси, — сказал полузащитник «Челси».