Палмер назвал Мбаппе лучшим игроком на данный момент, Роналду — лучшим завершителем в истории, Крооса — лучшим распасовщиком. Между Криштиану и Месси Коул выбрал Лионеля

— Кевин де Брюйне.
— На кого вы хотели быть похожим в детстве?
— Месси.
— Лучший игрок мира прямо сейчас?
— Я бы назвал Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.
— Выберите кого-то одного.
— Мбаппе.
— Лучший игрок всех времен из Англии?
— Уэйн Руни.
— Если бы ваша жизнь зависела от единственного пенальти, кто бы его пробил?
— Я.
— Лучший распасовщик в истории?
— Кевин де Брюйне, Трент… Нет, Тони Кроос.
— Лучший завершитель в истории?
— Криштиану Роналду.
— Лучший дриблер?
— Неймар.
— Месси или Роналду?
— Месси, — сказал полузащитник «Челси».