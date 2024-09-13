Оуэн считает, что пиковый Роналду стоил бы сейчас миллиард фунтов: «Он выигрывал ЛЧ в одиночку, развил бренд “Реала”

Он развил бренд «Реала», выиграл для них трофеи и заработал для них все эти деньги. Я думаю так: если бы «Реалу» заранее сказали, что Роналду даст им за 9 сезонов они могли бы согласиться заплатить миллиард фунтов, не то что 80 млн. 500 млн фунтов были бы маленькой суммой«, — сказал бывший форвард “Ливерпуля” и “Реала” в интервью Genting Casino.