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Роналду – самый известный игрок в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Пеле – 5-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й

Издание GiveMeSport опубликовало рейтинг самых знаменитых футболистов в истории.
Источник: Sports

В качестве критериев для его составления использовались охват аудитории и популярность футболиста в мире, уровень игры и влияние, которое он оказал на вид спорта во время и после окончания карьеры.

Возглавил список Криштиану Роналду, Лионель Месси занял второе место, на третьей строчке расположился Дэвид Бекхэм.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

2. Лионель Месси («Интер Майами»);

3. Дэвид Бекхэм;

4. Диего Марадона;

5. Пеле;

6. Роналдо;

7. Роналдиньо;

8. Джордж Бест;

9. Зинедин Зидан;

10. Йохан Кройфф;

11. Златан Ибрагимович.

Примечание: в скобках указаны нынешние клубы действующих игроков.