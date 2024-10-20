Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в “Аль-Хилаль”, у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля — мучение»

Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал сильную боль. В тот момент я уже понимал, что это серьезно. Больше всего на свете я люблю играть в футбол. Каждый день вдали от поля — это мучение, это то, что причиняет мне сильнейшую боль и страдания.