Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига просто улетит на другую планету»

— Во‑первых, потому что Месси все еще профессиональный футболист, и это главный момент — действующего игрока сложно отпустить на наш турнир. Во‑вторых, Месси — гений в том, как он играет в футбол. Но это то же самое, как и Роналду. Это мечта. Хорошо мечтать, но нужно быть реалистом. Опять же, пока эти игроки находятся на контракте со своими клубами, пока есть риск, что у них возникнут проблемы, их команды никогда не согласятся отпустить на медиатурнир.