Хавьер Тебас: «В “ПСЖ” были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны — важна конкуренция и бренд чемпионата»

Я много общаюсь с представителями арабского мира и говорю им: «Послушайте, то, что вы делаете с игроками, неплохо, но важнее работать над брендом соревнования, работать с соцсетями, потому что иначе о вас не будут говорить. В противном случае вы не сделаете свой бренд международным, потому что игроки эфемерны. “Золотой мяч” выиграл футболист АПЛ, чего не было уже давно, — испанец Родри. Это впервые со времен Криштиану Роналду — и, кроме того, спорно», — сказал президент Ла Лиги.