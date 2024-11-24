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Отец Неймара о карьере сына: «Единственный план был — попасть в “Барсу”. “ПСЖ” — сумасшедшая идея, “Аль-Хилаль” — то же самое. Он всегда возвращается лучше посл

21 октября Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразных связок колена. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хилаль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец получил травму бедра и выбыл на 4−6 недель.
Источник: Спортс"

«Посмотрим, что произойдет. Мы никогда не были так свободны в выборе, куда двигаться дальше, и иметь парня в 32 года с полной свободой — это подарок для любого бизнесмена. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был — попасть в “Барселону”. Все остальное… “ПСЖ” — это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с “Аль-Хилалем”.

Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет.

У Неймара контракт до 2025 года. Мы еще ничего не знаем. Я вижу спекуляции и начал готовиться к ним", — сказал отец Неймар-старший в интервью для подкаста Roundcast.

Ранее сообщалось, что Неймар договорился о контракт с «Сантосом».