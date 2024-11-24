Отец Неймара о карьере сына: «Единственный план был — попасть в “Барсу”. “ПСЖ” — сумасшедшая идея, “Аль-Хилаль” — то же самое. Он всегда возвращается лучше посл

«Посмотрим, что произойдет. Мы никогда не были так свободны в выборе, куда двигаться дальше, и иметь парня в 32 года с полной свободой — это подарок для любого бизнесмена. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был — попасть в “Барселону”. Все остальное… “ПСЖ” — это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с “Аль-Хилалем”.