Анчелотти о заменах Беллингема и Менди в матче с «Жироной»: «С Джудом все в порядке, он немного устал. Оценим состояние Ферлана, с “Аталантой” он не сыграет»

— Это из-за короткой паузы между матчами, ему потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться после игры с «Атлетиком», я думаю, дело просто в усталости. Рауль продемонстрировал все свои качества, он очень хороший игрок, очень надежный центральный защитник, — сказал Анчелотти.