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Анчелотти о заменах Беллингема и Менди в матче с «Жироной»: «С Джудом все в порядке, он немного устал. Оценим состояние Ферлана, с “Аталантой” он не сыграет»

«Реал» разгромил «Жирону» в 16-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. Джуда Беллингема и Ферлана Менди заменили из-за повреждений.

Источник: Sports

— Как себя чувствует Беллингем? И Менди?

— С Беллингемом все в порядке, он немного устал и предпочел не рисковать в последние несколько минут. Мы оценим состояние Менди, он, кажется, немного повредил мышцу. Менди не сыграет с «Аталантой».

— А Родриго?

— Он неважно себя чувствовал, поэтому мы решили оставить его на базе поработать. Я думаю, он вернется во вторник.

— Беллингем вернулся, Мбаппе забил, Гюлер тоже…

— Беллингем забил в пятом матче [Ла Лиги] подряд. Он вернулся, и в хорошей форме. Мбаппе тоже забил сегодня, как и Арда, Браим проделал хорошую работу… Мы должны цепляться за этот момент, и постепенно мы снова начнем показывать свою игру.

Нам пришлось сдерживаться в начале матча, соперник хорошо прессинговал.

— Почему Асенсио не вышел в стартовом составе?

— Это из-за короткой паузы между матчами, ему потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться после игры с «Атлетиком», я думаю, дело просто в усталости. Рауль продемонстрировал все свои качества, он очень хороший игрок, очень надежный центральный защитник, — сказал Анчелотти.