Анчелотти о заменах Беллингема и Менди в матче с «Жироной»: «С Джудом все в порядке, он немного устал. Оценим состояние Ферлана, с “Аталантой” он не сыграет»

— Как себя чувствует Беллингем? И Менди?
— С Беллингемом все в порядке, он немного устал и предпочел не рисковать в последние несколько минут. Мы оценим состояние Менди, он, кажется, немного повредил мышцу. Менди не сыграет с «Аталантой».
— А Родриго?
— Он неважно себя чувствовал, поэтому мы решили оставить его на базе поработать. Я думаю, он вернется во вторник.
— Беллингем вернулся, Мбаппе забил, Гюлер тоже…
— Беллингем забил в пятом матче [Ла Лиги] подряд. Он вернулся, и в хорошей форме. Мбаппе тоже забил сегодня, как и Арда, Браим проделал хорошую работу… Мы должны цепляться за этот момент, и постепенно мы снова начнем показывать свою игру.
Нам пришлось сдерживаться в начале матча, соперник хорошо прессинговал.
— Почему Асенсио не вышел в стартовом составе?
— Это из-за короткой паузы между матчами, ему потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться после игры с «Атлетиком», я думаю, дело просто в усталости. Рауль продемонстрировал все свои качества, он очень хороший игрок, очень надежный центральный защитник, — сказал Анчелотти.