Биджиев об 11-м месте «Махачкалы»: «Двоякое впечатление. Есть позитивные моменты, но мы могли сыграть лучше, недобор очков присутствует»

— Мне показалось, что в эпизоде с первым пропущенным голом что‑то было. Но я повтора не видел, поэтому ничего сказать не могу. Во втором голе я не понял, с кем столкнулся вратарь. Сейчас нет смысла что‑то говорить про возможное нападение на вратаря, если эпизод смотрел ВАР. Нам надо было сыграть надежнее во всех этих эпизодах.