Ламин Ямаль: «Сравнения с Месси порой не помогают. Лео — лучший в истории, а я делаю первые шаги, стараюсь написать свою историю»

— Для меня это большая честь, но я стараюсь написать свою собственную историю. Месси — лучший в истории, а я по-прежнему делаю первые шаги. Порой эти сравнения не помогают. — На какого игрока вы всегда ориентировались?- Помимо Месси, это Неймар и Роналдиньо. В основном из-за их веселого стиля и образа в игре… Я всегда пробую что-то новое, — сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.