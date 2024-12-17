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Ламин Ямаль: «Сравнения с Месси порой не помогают. Лео — лучший в истории, а я делаю первые шаги, стараюсь написать свою историю»

— Ваши показатели в 17 лет лучше, чем у Месси. У вас кружится голова, когда сравнивают с ним?

Источник: Sports

— Для меня это большая честь, но я стараюсь написать свою собственную историю. Месси — лучший в истории, а я по-прежнему делаю первые шаги. Порой эти сравнения не помогают. — На какого игрока вы всегда ориентировались?- Помимо Месси, это Неймар и Роналдиньо. В основном из-за их веселого стиля и образа в игре… Я всегда пробую что-то новое, — сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.