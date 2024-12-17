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У «Реала» три победителя The Best — больше всех. Винисиус стал игроком года по версии ФИФА в 2024-м, Модрич — в 2018-м, Роналду — в 2016-м и 2017-м

Бразилец стал обладателем награды игроку года во время сегодняшней церемонии, организованной ФИФА. Он опередил Родри из «Манчестер Сити» и Джуда Беллингема, своего одноклубника.
Источник: Спортс"

В 2016-м и 2017-м индивидуальный трофей получал Криштиану Роналду, в 2018-м — Лука Модрич. Ни у одного другого клуба нет даже двух футболистов с таким призом. Роберт Левандовски был дважды награжден в составе «Баварии», Лионель Месси побеждал во время выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами».