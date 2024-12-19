Маттеус о Винисиусе: «Он, как и Неймар, идет по неправильному пути в своем поведении. Считаю правильным “Золотой мяч” Родри — у него больше интеллекта и харизмы»

У Винисиуса есть класс, скорость — все на мировом уровне, но в своем поведении он идет по ложному пути, Неймар — неправильный образец для подражания. Поэтому я считаю правильным выбор [жюри] «Золотого мяча» в пользу Родри. У него больше харизмы, больше интеллекта. Вини должен обрести зрелость — у него достаточно навыков и подходящий клуб, чтобы стать футболистом мирового класса", — сказал бывший игрок сборной Германии.