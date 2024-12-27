Винисиус признан лучшим игроком года на Globe Soccer Awards

На приз также претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), и Ламин Ямаль («Барселона»).Ранее Винисиус также получил приз игроку года от ФИФА. Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду — лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» — клубом года, Ямаль — лучшим молодым футболистом.