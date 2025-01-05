Промес возвращается в «Спартак», «Зенит» распродает бразильцев. Слухи и трансферы дня

«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Промес — уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать его приглашение, каким бы он ни был футболистом».