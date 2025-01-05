Промес возвращается в «Спартак», «Зенит» распродает бразильцев. Слухи и трансферы дня

Что в России?
Промес может вернуться в «Спартак»
Квинси Промесу исполнилось 33 года: он играет за дубайский клуб второй лиги ОАЭ, но мечтает вернуться в Москву. Журналист «СЭ» Максим Алланазаров сообщает, что это может случиться уже в весенней части РПЛ.
Окружение Промеса уверено, что в конце января футболисту разрешат выехать из ОАЭ, после чего он сможет вернуться в «Спартак». Клуб поздравил Промеса с днем рождения 4 января. Тот ответил двусмысленно: смайликом сердечка и песочных часов.
Впрочем, в возвращение Промеса не верится — в Европе ему присудили тюремный срок. Но потенциальный приезд звезды в «Спартак» уже расколол общественность. Ведущий Дмитрий Губерниев жестко выступил против трансфера:
«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Промес — уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать его приглашение, каким бы он ни был футболистом».
«Краснодар» пытается купить пятого бразильца
«Краснодар» ведет активные переговоры по трансферу 29-летнего Адемира из «Баии», сообщает «Чемпионат». В этом сезоне атакующий полузащитник отметился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче бразильской Серии А. Это может быть уже пятый бразилец в «Краснодаре» (после Виктора Са, Витора Тормены, Диего Косты и Кайо).
Однако трансфер бразильца может сорваться: сообщается, что «Баия» дважды отказалась продавать Адемира. Второе предложение «Краснодара» составило €2 млн + бонусы. Бразильский клуб оно не устроило, сообщает журналист Кардосо.
«Зенит» готов попрощаться с бразильцами
Инсайдеры раскрыли имена сразу несколько футболистов, которые могут покинуть «Зенит» в ближайшее время. Бразилец Вендел, который не впечатляет в этом сезоне, может вернуться на родину — в «Ботафого» или «Палмейрас». Оба клуба хотят купить полузащитника уже зимой. По данным журналиста ван Бойсена, «Палмейрас» готов купить Вендела, если не сможет подписать Перейру из «Фулхэма».
Другой питерский бразилец Артур ведет переговоры с «Атлетико Минейро». Техничный полузащитник, который не заиграл в «Зените», стал приоритетной целью для клуба, который планирует потратить на него сумму от трансфера Паулиньо. При этом сейчас за «Атлетико» играет Халк — другой экс-бразилец из «Зенита».
Что в Европе?
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Италии
27-летний Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Англичанин — воспитанник клуба и провел почти 300 матчей в футболке «МЮ». Перед началом сезона 2023/24 Рэшфорд подписал новый пятилетний контракт. Но последнее время не впечатляет игрой, а новый тренер «МЮ» Рубен Аморим, похоже, не рассчитывает на Рэшфорда.
В декабре форвард публично заявил, что готов к новому вызову. Ходили слухи, что он может перейти в «ПСЖ» или клубы Саудовской Аравии. Но журналист Маттео Моретто утверждает, что несколько дней назад «МЮ» провел переговоры с «Миланом».
Однако Аморим пока не подтверждает, что Рэшфорд покинет клуб: «Сейчас он болен. И на этой неделе его нет. Его будущее? Все по-старому».
«Бавария» ищет преемника для Нойера
Мануэль Нойер, которому в марте исполнится 39 лет, согласовал продление контракта с «Баварией» до лета 2026 года. Несмотря на это, мюнхенцы начали поиск преемника, который на годы займет место в воротах. В «Баварии» уже не верят в перспективы 28-летнего Александра Нюбеля, которого считали преемником Нойера с 2020 года.
Теперь мюнхенский клуб интересуется 22-летним японцем Зионом Сузуки из итальянской «Пармы». Сузуки перебрался в Серию А летом — «Парма» заплатила за него бельгийскому «Сент-Трюйдену» 7,5 миллионов евро. Японец сразу стал основным голкипером Пармы, которая сейчас идет на 14-м месте в Серии А. Как сообщается, борьбу за Сузуки также ведет «Манчестер Юнайтед».
Сын бывшего голкипера РПЛ может перейти в «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Славии» Антонина Кински, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера может составить 15 млн — Кински уже прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра.
Кински — сын Антонина Кински, который провел более 200 игр за подмосковный «Сатурн» в нулевые. В этом сезоне 21-летний голкипер сыграл 29 матчей за «Славию» во всех турнирах, пропустил 18 мячей и 14 игр провел на ноль.
Последние недели «Тоттенхэм» обходится без своего основного голкипера Гульельмо Викарио, который выбыл из-за травмы лодыжки. Его 36-летний сменщик Фрейзер Форстер не впечатляет, поэтому у Кински отличные шансы закрепиться в основе «Тоттенхэма».
Денис Лебеденко