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Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Это может быть мой последний чемпионат мира, последний шанс, я сделаю все, чтобы стать частью сборной Бразилии»

"Я очень верю в команду, в игроков, которые появляются, которые молоды. Это молодая команда.
Источник: Спортс"

Сегодня мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Я думаю, что вместе мы можем достичь чего-то очень большого. У нас есть год, полтора, чтобы работать, делать все правильно и попасть на чемпионат мира«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля”.Также Неймар ответил на вопрос, считает ли он, что у него есть шанс вернуться в состав национальной команды к 2026 году.»Я постараюсь. Я хочу быть там. Я сделаю все возможное, чтобы стать частью сборной. Я знаю, что это может быть мой последний чемпионат мира, мой последний шанс, и я сделаю все, чтобы сыграть на нем", — сказал 32-летний Неймар.