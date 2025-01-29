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В Минцифры предложили оформлять Fan ID во всех МФЦ России. С 2022 года в центрах госуслуг было оформлено 77% из 2,5 млн карт болельщика

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает утвердить административный регламент по оформлению карты болельщика.

Планируется предоставить возможность оформлять ее во всех МФЦ страны. Такие изменения необходимы для того, что бы перевести сервис в статус государственной услуги.

Сейчас возможность подтвердить личность и подать заявление на Fan ID можно в МФЦ нескольких регионов — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане, Дагестане.

По данным ведомства, с июля 2022 года было оформлено более 2,5 миллиона карт болельщика. Из них 77% — в МФЦ.

Карта болельщика нужна для посещения матчей Мир РПЛ и финального матча Фонбет Кубка России.

Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном.