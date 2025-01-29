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Саа о Погба: «Хотел бы, чтобы с “МЮ” он написал еще одну главу. Он может быстро стать одним из лучших в составе, когда в форме. В мире лишь несколько игроков могут сделать то, что он&raqu

В ноябре полузащитник, отбывающий дисквалификацию из-за допинга, покинул «Ювентус» в качестве свободного агента. Француз выступал в первой команде «МЮ» в c 2011 по 2012 год, а затем с 2016 по 2022 год.

Источник: Спортс"

«Если Поль Погба доступен, поверьте мне, я бы с удовольствием увидел его сейчас снова в “Юнайтед”. Вот насколько он хорош.

Когда он в форме и зажигает, он может войти в состав «Манчестер Юнайтед» и довольно быстро стать одним из лучших игроков.

Есть несколько футболистов, которые действительно меня поражают. Амад [Диалло], Неймар, Погба. В этом мире есть лишь несколько игроков, которые могут сделать то, что может Поль Погба.

Вот так просто, и именно поэтому я хотел бы, чтобы он написал еще одну главу с «Манчестер Юнайтед», — сказал бывший форвард манкунианцев для spaceportsweden.com.

Мэйсон Гринвуд: «Погба — топ-игрок. Любая команда в Европе хотела бы заполучить его».

Погба рассматривает предложения от клубов из лиг топ-5. Пока сделка не близка (ESPN).