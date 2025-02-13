Роналду — самый высокооплачиваемый футболист мира в 2024-м. Месси — 2-й, Неймар — 3-й, Мбаппе — 5-й, Холанд — 6-й, Винисиус — 8-й, Кейн — 11-й (Sportico)

Sportico представил топ-100 спортсменов с самыми высокими доходами в мире в 2024 году.