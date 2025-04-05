Саморано о рекорде по голам в дебютном сезоне за «Реал»: «Я не против того, чтобы Мбаппе его побил, он звезда. Горжусь, что опережаю монстров — Роналду, Бензема, Роналдо»

Я не возражаю против того, чтобы Мбаппе побил мой рекорд, потому что он настоящая звезда. И я очень горжусь тем, что мой рекорд не смогли превзойти такие легенды, как Криштиану Роналду, бразилец Роналдо, Бензема и ван Нистелрой.