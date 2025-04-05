Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саморано о рекорде по голам в дебютном сезоне за «Реал»: «Я не против того, чтобы Мбаппе его побил, он звезда. Горжусь, что опережаю монстров — Роналду, Бензема, Роналдо»

Французский нападающий забил 33 гола в дебютном сезоне за Реал , сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду и Рудом ван Нистелроем. Рекорд принадлежит Саморано 37.
Источник: Спортс"

«Я горжусь тем, что игрок уровня Килиана побьет мой рекорд. Я думаю, что скоро это случится. И, возможно, это произойдет уже сегодня в матче с “Валенсией”! Потому что этот парень способен на все.

Я не возражаю против того, чтобы Мбаппе побил мой рекорд, потому что он настоящая звезда. И я очень горжусь тем, что мой рекорд не смогли превзойти такие легенды, как Криштиану Роналду, бразилец Роналдо, Бензема и ван Нистелрой.

То, что я опережаю этих монстров по количеству голов в дебютном сезоне, останется в моей памяти на всю оставшуюся жизнь«, — сказал бывший нападающий “Реала” и сборной Чили.