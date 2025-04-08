Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналдиньо о «Золотом мяче»: «Явных фаворитов становится все меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду в каком-то смысле выбыли из игры»

— Почти двадцать лет назад вы выиграли «Золотой мяч». Что изменил этот трофей в вашей карьере?

Источник: Спортс"

— Время летит, но мы всегда помним о прекрасном. Этот трофей никогда не забывается. Стать чемпионом мира — это мечта любого мальчишки, особенно если ты бразилец. «Золотой мяч» — это личное признание, которое уносит тебя в другую галактику. Когда я рос, я видел, как все мои кумиры выигрывали «Золотой мяч». На самом деле, я осуществил все свои мечты, выиграв все титулы, которые хотел.

— Кто ваш фаворит в 2025 году?

— Есть много игроков, которые мне нравятся. Некоторые из них похожи на меня, другие немного меньше. Но явных фаворитов становится все меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Лионель Месси и Криштиану Роналду в каком-то смысле выбыли из игры, — сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии.