Роналдиньо о «Золотом мяче»: «Явных фаворитов становится все меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду в каком-то смысле выбыли из игры»

— Время летит, но мы всегда помним о прекрасном. Этот трофей никогда не забывается. Стать чемпионом мира — это мечта любого мальчишки, особенно если ты бразилец. «Золотой мяч» — это личное признание, которое уносит тебя в другую галактику. Когда я рос, я видел, как все мои кумиры выигрывали «Золотой мяч». На самом деле, я осуществил все свои мечты, выиграв все титулы, которые хотел.