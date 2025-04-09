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Гол Роберто Карлоса Франции — лучший штрафной в истории по версии FourFourTwo. Удар Месси в игре с «Ливерпулем» — на 2-м месте, два гола Роналду за «МЮ» — в топ-10

Британский журнал составил список из 20 наиболее выдающихся попаданий со штрафных в истории футбола, и точный удар защитника сборной Бразилии в игре против Франции в 1997-м занял в нем первое место.
Источник: Спортс"

В десятку лучших попали:

1. Роберто Карлос, игра Бразилии с Францией в 1997-м.

2. Лионель Месси, игра «Барселоны» с «Ливерпулем» в 2019-м.

3. Мохд Фаиз Субри, игра «Пенанга» с «Пахангом» в 2016-м.

4. Димитри Пайет, игра «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» в 2016-м.

5. Криштиану Роналду, игра «Манчестер Юнайтед» с «Портсмутом» в 2008-м.

6. Хакан Чалханоглу, игра «Гамбурга» с «Боруссией» Дортмунд в 2014-м.

7. Дэвид Бекхэм, игра Англии с Грецией в 2001-м.

8. Джеймс Уорд-Проуз, игра «Саутгемптона» с «Вулверхэмптоном» в 2022-м.

9. Роналдиньо, игра Бразилии с Англией в 2002-м.

10. Криштиану Роналду, игра «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в 2009-м.