9 апреля Спортс" Футбол

Гол Роберто Карлоса Франции — лучший штрафной в истории по версии FourFourTwo. Удар Месси в игре с «Ливерпулем» — на 2-м месте, два гола Роналду за «МЮ» — в топ-10

Британский журнал составил список из 20 наиболее выдающихся попаданий со штрафных в истории футбола, и точный удар защитника сборной Бразилии в игре против Франции в 1997-м занял в нем первое место.