Гол Роберто Карлоса Франции — лучший штрафной в истории по версии FourFourTwo. Удар Месси в игре с «Ливерпулем» — на 2-м месте, два гола Роналду за «МЮ» — в топ-10

В десятку лучших попали:
1. Роберто Карлос, игра Бразилии с Францией в 1997-м.
2. Лионель Месси, игра «Барселоны» с «Ливерпулем» в 2019-м.
3. Мохд Фаиз Субри, игра «Пенанга» с «Пахангом» в 2016-м.
4. Димитри Пайет, игра «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» в 2016-м.
5. Криштиану Роналду, игра «Манчестер Юнайтед» с «Портсмутом» в 2008-м.
6. Хакан Чалханоглу, игра «Гамбурга» с «Боруссией» Дортмунд в 2014-м.
7. Дэвид Бекхэм, игра Англии с Грецией в 2001-м.
8. Джеймс Уорд-Проуз, игра «Саутгемптона» с «Вулверхэмптоном» в 2022-м.
9. Роналдиньо, игра Бразилии с Англией в 2002-м.
10. Криштиану Роналду, игра «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в 2009-м.