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Месси о детях: «Им придется нести это бремя. Скажут: “Ты сын Месси и должен играть, как он”. Бедняжки»

Сегодня они маленькие и совсем невинные. Бедняжки, позже, когда они вырастут, им придется нести это бремя, и им скажут: Ты сын Месси, ты должен играть, как он .
Источник: Спортс"

Есть еще много вещей, которые они не осознают и не понимают. Поэтому не ценят то, что я сделал, или пренебрегают некоторыми вещами.

Когда они вырастут и поймут, как трудно добиться всего того, чего добился я, соревнуясь на самом высоком уровне так долго, они поймут это и оценят«, — сказал форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины в интервью Simplemente Fútbol.

У Лионеля Месси трое сыновей: Тиаго, Маттео и Чиро.

Лионель Месси: «Мои дети следят за Винисиусом, Мбаппе, Ямалем, Левандовским и Холандом, но без желания быть похожими на них. Сыновья разные как футболисты».