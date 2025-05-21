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Фитнес-браслет Роналду показал, что его биологический возраст — 29 лет: «Значит, буду играть еще 10 лет». 40-летний Криштиану — амбассадор производителя устройств

40-летний форвард «Аль-Насра» сказал это во время подкаста технологической компании Whoop, специализирующейся на фитнес-трекерах и устройствах для мониторинга здоровья.

Источник: Спортс"

Измерялись физиологические данные Роналду: частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и многие другие, предоставлялась информация о его нагрузках, восстановлении и сне.

«Я не могу поверить, что все так хорошо… 28,9 года. Это означает, что я буду играть в футбол еще 10 лет», — прокомментировал Криштиану Роналду, являющийся амбассадором Whoop.

Компания заявляет, что данный фитнес-браслет — технология профессионального уровня, позволяющая следить более чем за 140 параметрами.

У Роналду есть предложение из Бразилии. Он может сыграть на клубном ЧМ (Marca).