Фитнес-браслет Роналду показал, что его биологический возраст — 29 лет: «Значит, буду играть еще 10 лет». 40-летний Криштиану — амбассадор производителя устройств

Измерялись физиологические данные Роналду: частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и многие другие, предоставлялась информация о его нагрузках, восстановлении и сне.
«Я не могу поверить, что все так хорошо… 28,9 года. Это означает, что я буду играть в футбол еще 10 лет», — прокомментировал Криштиану Роналду, являющийся амбассадором Whoop.
Компания заявляет, что данный фитнес-браслет — технология профессионального уровня, позволяющая следить более чем за 140 параметрами.
У Роналду есть предложение из Бразилии. Он может сыграть на клубном ЧМ (Marca).