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Отец Неймара о желании форварда выиграть ЧМ: «Он не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Хочет победить для себя, Бразилии и болельщиков»

— Неймар сам будет решать, остаться в «Сантосе» или нет. Сейчас он воспользуется паузой, чтобы продолжить подготовку. Идея состоит в том, чтобы воспроизвести модель 2022 года. В Катаре он был в отличной форме, пока не получил травму в матче с Сербией.

— Неймар сам будет решать, остаться в «Сантосе» или нет. Сейчас он воспользуется паузой, чтобы продолжить подготовку. Идея состоит в том, чтобы воспроизвести модель 2022 года. В Катаре он был в отличной форме, пока не получил травму в матче с Сербией. Это было тяжело, мы думали, что пройдем весь путь. Теперь мы снова будем готовиться осуществить мечту — выиграть чемпионат мира.

Приход Карло Анчелотти в сборную Бразилии — это хорошо. Но независимо от того, кто будет у руля, нужно работать. У команды есть все, чтобы добиться цели. У нее есть темп. Я вижу Неймара рядом с Винисиусом, Родриго, Рафиньей…

— Он хочет повторить то, что сделал Лионель Месси в 2022 году?

— История может повториться. Но Неймар не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Он хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии, для болельщиков. Он хочет превзойти самого себя, вот и все, — сказал Неймар да Силва, отец и агент 33-летнего футболиста.