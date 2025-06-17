Отец Неймара о желании форварда выиграть ЧМ: «Он не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Хочет победить для себя, Бразилии и болельщиков»

— Неймар сам будет решать, остаться в «Сантосе» или нет. Сейчас он воспользуется паузой, чтобы продолжить подготовку. Идея состоит в том, чтобы воспроизвести модель 2022 года. В Катаре он был в отличной форме, пока не получил травму в матче с Сербией. Это было тяжело, мы думали, что пройдем весь путь. Теперь мы снова будем готовиться осуществить мечту — выиграть чемпионат мира.